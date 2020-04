Ο κομήτης «Άτλας» πλησιάζει τη Γη αλλά διαλύεται σταδιακά

Πλησιάζει τη Γη ο κομήτης «Άτλας», ο οποίος ανακαλύφθηκε σις 29 Δεκεμβρίου 2019 από το ρομποτικό τηλεσκόπιο ATLAS στη Χαβάη, από όπου πήρε και το όνομά του.

Αν και αναμενόταν ότι θα ήταν ορατός με γυμνό μάτι μέσα στο Μάιο, καθώς μέχρι τα μέσα Μαρτίου φαινόταν φωτεινότερος, η σταδιακή του διάσπαση δε θα το επιτρέψει.

Οι φωτογραφίες του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble αποκάλυψαν περίπου 30 κομμάτια στις 20 Απριλίου και 25 κομμάτια στις 23 Απριλίου, με αποτέλεσμα πλέον ο κομήτης να φαίνεται πιο αχνός.

Like exploding aerial fireworks shells, comet ATLAS is breaking apart into more than 30 pieces, each roughly the size of a house. Hubble captured detailed images of the breakup last week: https://t.co/PYcgDD64hA pic.twitter.com/hV2n2OrVnY