Κίνα: Μυστηριώδης επανεμφάνιση δημοσιογράφου που κάλυπτε την πανδημία

Ο Li Zehua που ασκούσε τη λεγόμενη «δημοσιογραφία των πολιτών» εμφανίστηκε πολύ διαφορετικός σε σχέση με τα τελευταία του βίντεο και αποκάλυψε ότι είχε τεθεί σε αναγκαστική καραντίνα. Ο Κινέζος δημοσιογράφος εμφανίστηκε ξανά στην Ουχάν, έπειτα από σχεδόν δύο μήνε,ς κατά τους οποίους θεωρούνταν αγνοούμενος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Guardian, o Li Zehua είναι ένας από τους τρεις δημοσιογράφους που έστελναν ανταποκρίσεις από την πρώτη γραμμή της μάχης με τον κορωνοϊό στην Ουχάν, κατά τη διάρκεια των πιο δύσκολων εβδομάδων για την περιοχή. Είχε θεαθεί για τελευταία φορά στις 26 Φεβρουαρίου, λίγο αφότου είχε αναρτήσει βίντεο στο οποίο φαινόταν να τον καταδιώκει ένα λευκό SUV, ενώ είχε προηγηθεί μια πολύωρη live μετάδοση, η οποία ολοκληρώθηκε με την εισβολή αστυνομικών στο διαμέρισμά του.

Σε βίντεό του στο Youtube, το Weibo και το Twitter, ο Li δήλωσε ότι στις 26 Φεβρουαρίου το SUV σταμάτησε μπροστά του καθώς οδηγούσε στην περιοχή Wuchang της Ουχάν, ενώ περαστικοί του φώναζαν να σταματήσει. Ο Li πανικοβλήθηκε και επιδίωξε να ξεφύγει οδικώς, καταγράφοντας την καταδίωξη σε βίντεο που ανάρτησε στο διαδίκτυο αργότερα την ίδια μέρα.

Μετά την επιστροφή στο διαμέρισμά του, ο Li είδε ένστολους αστυνομικούς και προσωπικό με προστατευτικές στολές να χτυπάνε τις πόρτες των γειτόνων του. Εκείνος έκλεισε τα φώτα και κάθισε σιωπηλός μπροστά στον υπολογιστή του περιμένοντας. Τρεις ώρες μετά, του χτύπησαν την πόρτα.

Τουλάχιστον τρεις άνδρες εισέβαλαν στο διαμέρισμά του, δηλώνοντας ότι είναι αστυνομικοί. Ο Li τους ακολούθησε σε κοντινό αστυνομικό τμήμα, όπου του είπαν ότι έγινε έρευνα που οδήγησε στο να του απαγγελθούν κατηγορίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Αργότερα, οι αστυνομικοί του είπαν ότι δεν θα τον συλλάβουν, αλλά του επεσήμαναν πως είναι υποχρεωμένος να μπει σε καραντίνα, καθώς είχε επισκεφθεί «ευαίσθητες περιοχές για την επιδημία».

Ο Li, ο οποίος υποχρεώθηκε να παραδώσει τις ηλεκτρονικές συσκευές του σε ένα φίλο του, πέρασε τον επόμενο μήνα σε καραντίνα στην Ουχάν και έπειτα στην πόλη καταγωγής του, σε διαφορετική επαρχία της Κίνας. Του πρόσφεραν τρία γεύματα τη μέρα και τον φρουρούσαν, ενώ του επέτρεπαν να παρακολουθεί το απογευματινό δελτίο ειδήσεων.

