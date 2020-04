Mωρό μόλις 12 εβδομάδων κέρδισε τη μάχη με τον κορωνοϊό

Η μικρή Ουίντερ Ρόουζ έχει γίνει ένα από τα πιο μικρά θύματα του Covid- 19.Η μητέρα της από το Μπάρνλεϊ της Αγγλίας τη μετέφερε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και δυσκολίες στην αναπνοή.

Όπως είπε στην αρχή οι γιατροί της έλεγαν ότι το μωρό της δεν έχει μολυνθεί από κορωνοϊό.

A mum from Lancashire's 12-week-old baby's tested positive for #coronavirus. Thankfully, Jade Watson tells us Winter-Rose started to get better at the weekend and is now recovering at home 💕 #CapitalReports pic.twitter.com/NtpzVfyNdx