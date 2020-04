Στο νοσοκομείο ο Μπόρις Τζόνσον - Έντονα τα συμπτώματα κορωνοϊού

Στο νοσοκομείο εισήχθη το βράδυ της Κυριακής ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, αφού έγινε δεκτός χθες με επίμονα συμπτώματα κορωνοϊού, δέκα ημέρες αφότου διαγνώστηκε θετικός.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός εισήχθη στο νοσοκομείο St. Thomas στο Γουεστμίνστερ το βράδυ της Κυριακής, κατόπιν συμβουλής του γιατρού του, αφού συνέχισε να έχει υψηλό πυρετό.

«Ο πρωθυπουργός βρίσκεται ακόμη στο νοσοκομείο. Πέρασε τη νύχτα στο εκεί», ανέφερε πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση του Τζόνσον.

Ωστόσο, ο Βρετανός πρωθυπουργός ενημέρωσε με ανάρτησή του στο Twitter ότι η διάθεσή του είναι καλή και παραμένει σε επαφή με την ομάδα του, καθώς εργάζονται από κοινού στην καταπολεμηση του κορωνοϊού.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.