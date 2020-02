Κοροναϊός: Drones κυνηγούν πολίτες που δεν φορούν μάσκα!

Ηλικιωμένη γυναίκα επιστρέφει σπίτι μετά από συμβουλή του drone / Reuters

Drones που μιλάνε «έριξε» στη μάχη κατά του κοροναϊού η Κίνα, προσπαθώντας να περιορίσει την ταχύτατη εξάπλωσή του και να προφυλάξει τους πολίτες.

Πιο συγκεκριμένα, τα drones εντοπίζουν όσους δεν φορούν τις προστατευτικές μάσκες και τους συστήνουν να επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Βίντεο που δείχνει μια ηλικιωμένη γυναίκα στην βόρεια επαρχία της Μογγολίας, περισσότερα από 1.000 μίλια μακριά από την πόλη Ουχάν, να χαμογελάει κοιτώντας ψηλά ένα drone, ανήρτησε στο Twiiter η εφημερίδα Global Times. Έπειτα, ξεκινά να περπατά με γρήγορο βήμα καθώς το μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα την ακολουθεί.

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R — Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020

Σε άλλο βίντεο που ανήρτησε η ίδια εφημερίδα, ρομπότ μεταφέρουν το φαγητό στους ασθενείς που είναι σε καραντίνα.

Modern technology to combat novel coronavirus! A Shenzhen-based tech firm has donated 1000 robots to help deliver food to patients in quarantine. pic.twitter.com/wEs9lUYzuj — Global Times (@globaltimesnews) February 3, 2020

Σύμφωνα με τη New York Post, οι κινεζικές αρχές, στρατός και κυβέρνηση, χρησιμοποιούν drones για την επίβλεψη των πολιτών τουλάχιστον από το 2016, ιδιαίτερα στην περιοχή της δυτικής Κίνας. Επίσης χρησιμοποιούνται για την επιβολή των κανόνων κυκλοφορίας αλλά και σε άλλες αστυνομικές υποθέσεις.

Νοσοκόμα αγκαλιάζει... νοητά την κορούλα της

Συγκινητική είναι η στιγμή που μια νοσοκόμα αγκαλιάζει νοητά από μακριά την 9χρονη κορούλα της και drone παίρνει την θερμοκρασία των κατοίκων για να δει αν έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό.

I wish I could hug you! A frontline nurse hugs her 9-year-old daughter from a distance away to keep her safe from possible infection. To contain the #coronavirus outbreak, the nurse from Fugou county, Henan Province hasn’t come home for a week. pic.twitter.com/1J99O3pHgO — Global Times (@globaltimesnews) February 2, 2020

Μεγάλη έλλειψη σε μάσκες

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι έχει επείγουσα ανάγκη από προστατευτικές μάσκες, καθώς ο αριθμός των νεκρών από τον κοροναϊό στη χώρα ξεπέρασε εκείνον που είχε αφήσει πίσω του ο SARS το 2002.

Μια γυναίκα κλαίει με λυγμούς γιατί δεν έβρισκε μάσκα να φορέσει, ενώ ένας υπάλληλος του τρένου της προσφέρει μια μάσκα λέγοντας ότι «είναι εδώ για αυτήν».