Παρίσι:Προσπάθησαν να εισβάλουν στο θέατρο όπου βρισκόταν το ζεύγος Μακρόν

Διαδηλωτές που αντιτίθενται στις προωθούμενες από τη γαλλική κυβέρνηση αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα προσπάθησαν να εισβάλουν σε θέατρο στο Παρίσι στο οποίο βρίσκονταν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του για να παρακολουθήσουν την παράσταση.

Το προεδρικό ζεύγος έφθασε εκεί για να παρακολουθήσει παράσταση του έργου La Mouche (Η Μύγα) και πλήθος ατόμων συγκεντρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής έξω από το θέατρο Μπουφ ντι Νορ αφού.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν διαδηλωτές να φωνάζουν «Μακρόν παραιτήσου» και να προσπαθούν να μπουν στο θέατρο, το οποίο βρίσκεται κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντι Νορ, στο βόρειο Παρίσι.

Last night Macron had to be escorted out of a Theatre’s service door due to having to run away from protests against him



The Govt of France is scared of its people. Just wish that was the case in the UKpic.twitter.com/gsULTsMI21