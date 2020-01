Άνοιξε η γη και «κατάπιε» λεωφορείο – Έξι νεκροί

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Σινίνγκ της επαρχίας Τσίνγκχαε της Κίνας, όταν άνοιξε ο δρόμος και «κατάπιε» ένα αστικό λεωφορείο, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους κι άλλοι δέκα να αγνοούνται.

#China A bus fell into a suddenly developed sinkhole when passengers were boarding the bus at the bus stop.



Explosions and fire are visible from the sinkhole.



This happened in Xining, Qinghai Province; some sources suggest 13 were injured and 2 are still missing. pic.twitter.com/ieB1TdnfvX