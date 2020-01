«Τα γύρισε» ο Ερντογάν: Ζητά τώρα ανακωχή στη Λιβύη!

«Τα γύρισε» ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τη Λιβύη, όπου υποστηρίζει στην εμφύλια διαμάχη την κυβέρνηση της Τρίπολης υπό τον Σάρατζ, με τον οποίο υπέγραψε μνημόνια οριοθέτησης ΑΟΖ όπως και στρατιωτικής συνεργασίας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και πολλών άλλων κρατών.

Συγκεκριμένα κατά σημερινή συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, για τα εγκαίνια του αγωγού Turkish Stream, o Ερντογάν συζήτησε μαζί του και yια τη Λιβύη. Όπως ανακοίνωσε μετά τη συνάντηση ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, οι πρόεδροι Ρωσίας και Τουρκίας συζήτησαν αναλυτικά για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα της Βόρειας Αφρικής και ζήτησαν κατάπαυση του πυρός από την Κυριακή 12 Ιανουαρίου.

Άγνωστο είναι μέχρι στιγμής αν επηρέασε τον Τούρκο πρόεδρο η στάση του Πούτιν (που ήταν αντίθετος με τους χειρισμούς Ερντογάν στη Λιβύη), η δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει στρατιωτικά ο Σάρατζ (με δυνάμεις του αντιπάλου του Χάφταρ να έχουν φτάσει πλέον στο λιμάνι της Σύρτης), η διπλωματική απομόνωση της Τουρκίας ή όλα αυτά μαζί….

LIVE — FM Çavuşoğlu: Erdoğan and Putin discussed bilateral ties, regional developments and establishing cease-fire in Libya in their meeting. The presidents called for reaching cease-fire in Libya by midnight on Jan. 12https://t.co/nJrC9TG4MN pic.twitter.com/giLLbYO1to