Συνάντηση Τσαβούσογλου – Σάρατζ στη Ντόχα

Με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης της Τρίπολης της Λιβύης Φαγιέζ Αλ Σάρατζ συναντήθηκε στη Ντόχα του Κατάρ, στο πλαίσιο του φόρουμ που διεξάγεται εκεί, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter για τη συνάντηση.

At our meeting in #Doha w/ Fayez al-Sarraj, President of the Presidency Council of #Libya, discussed MoU on Delimitation of Maritime Jurisdiction Areas. Will resolutely continue to defend our legitimate rights and interests in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/wneHVpgH3g