Μελάνια Τραμπ: Mοντέρνα Αγιοβασιλίτσα με Gucci φούστα και κόκκινες μπότες

Εντυπωσιακή σε κάθε της εμφάνιση, η 49χρονη Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επέλεξε τις αποχρώσεις της ενδυμασίας του Άγιου Βασίλη και έδωσε το «παρών» στο ετήσιο γεγονός «Toys for Tots», στη Ναυτική βάση Ανακόστια Μπόλινγκ στην Ουάσινγκτον.

Εκεί συνάντησε παιδιά με τις οικογένειές τους που φιλοξένησε το Ναυτικό Σώμα, στα οποία μοίρασε σακούλες «Be Best» εμπνευσμένες από την ομώνυμη καμπάνια της που στοχεύει στην ευημερία των παιδιών και εστιάζει στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και της χρήσης ναρκωτικών.

For nearly seven decades @ToysForTots_USA and the @USMC have been dedicated to ensuring that all children have a toy under the #Christmas tree. Today I was joined by military families to support this effort and spread holiday cheer within our community! pic.twitter.com/h3SY3Dr8Mc