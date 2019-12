Καθαίρεση Τραμπ: «Γελοίες οι κατηγορίες εναντίον μου»

Οι Δημοκρατικοί ανακοίνωσαν σήμερα επίσημα τις δύο κατηγορίες, με τις οποίες παραπέμπουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Η μία είναι για κατάχρηση εξουσίας και η άλλη για παρεμπόδιση της καλής λειτουργίας του Κογκρέσου.

Η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει επί των κατηγοριών αυτών την ερχόμενη εβδομάδα. Το σώμα, το οποίο ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα υπερψηφίσει την παραπομπή του Ρεπουμπλικανού προέδρου, δημιουργώντας το πλαίσιο για μια δραματική δίκη στην ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικανούς Γερουσία, η οποία είναι πιθανό να αρχίσει τον Ιανουάριο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει έτσι ο τρίτος πρόεδρος στην ιστορία που παραπέμπεται από το αμερικανικό Κογκρέσο με αίτημα την καθαίρεσή του.

Ωστόσο κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να καθαιρεθεί, αφού η Γερουσία, η οποία θα τον δικάσει, ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς που έχουν σε μεγάλο βαθμό συνασπισθεί γύρω του.

Από την άλλη, η παραπομπή του μπορεί να επιδράσει στην προεκλογική εκστρατεία, καθώς οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Τζέρολντ Νάντλερ, δήλωσε σε δημοσιογράφους πως ο Τραμπ έθεσε σε κίνδυνο το Σύνταγμα των ΗΠΑ, υπονόμευσε την ακεραιότητα των εκλογών του 2020 και έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

«Ουδείς, ούτε καν ο πρόεδρος, είναι υπεράνω του νόμου», τόνισε ο Νάντλερ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε σήμερα «γελοίο» το κατηγορητήριο που ανακοίνωσαν οι Δημοκρατικοί σε βάρος του, στο πλαίσιο της διαδικασίας παραπομπής του.

Nadler just said that I “pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there “WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge!