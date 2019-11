Αιματηρό περιστατικό στη London Bridge: Νεκρός ο δράστης-Πολλοί τραυματίες

Βίντεο από Reuters- Iσχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει το σημείο

Αποκλεισμένη είναι η Γέφυρα του Λονδίνου και η γύρω περιοχή μετά από περιστατικό με δράστη που επιτέθηκε με μαχαίρι. Σύμφωνα με το skynews, ο ύποπτος έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών, που έσπευσαν στο σημείο. Ο δράστης άρχισε να επιτίθεται με το μαχαίρι, πριν ακινητοποιηθεί από τις αρχές.

Αρκετές ώρες αργότερα, το Λονδίνο εξακολουθεί να είναι σε κατάσταση συναγερμού- φώτο AP

Ο Guardian αναφέρει ότι υπάρχουν τουλάχιστον πέντε τραυματίες. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης έφερε πάνω του εκρηκτικό μηχανισμό.

Αστυνομία και περαστικοί βοηθούν τραυματία- φώτο ΑP

Οι άνδρες της αστυνομίας ακινητοποιούν και περνούν από έλεγχο ύποπτο- φώτο ΑP

London Ambulance service declare a “major incident” at London Bridge, after “a number of people have been injured” following a stabbinghttps://t.co/ZKuTDCRftk pic.twitter.com/Tw4eaGA0Gv