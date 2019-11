Έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στο Τέξας – Εκκενώνεται η περιοχή

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε εργοστάσιο χημικών στο Τέξας, με αποτέλεσμα να υψωθεί μια τεράστια στήλη καπνού στην ατμόσφαιρα.

Please pray for the community here in port neches Texas had a refinery explosion tonight! Praying everyone that was at work at this time is alright! pic.twitter.com/EZJLMxWQYA — ROCC (@FG_Rocc07) November 27, 2019

«Όλοι πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχή σε ακτίνα μισού μιλίου (800 μέτρων) γύρω από το εργοστάσιο TPC του Πορτ Νέτσες», ανέφερε η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία στη σελίδα της στο Facebook.

#BREAKING Reports of a huge explosion at a petrochemical plant in Port Neches, Texas. #PortNeches pic.twitter.com/J8U4syXpSQ — Breaking News (@NewsAlertUK_) November 27, 2019

A friend from Southeast Texas just sent me this video of what looks like Huntsman burning up



Several of my friends say they felt a massive explosion pic.twitter.com/QgR9GiP40I — 𝙹𝚞𝚊𝚗 𝙻. 𝚁𝚘𝚍𝚛𝚒𝚐𝚞𝚎𝚣 (@_JuanRodriguez_) November 27, 2019

«Ξυπνήσαμε και είδαμε τζάμια να σπάνε από παντού πάνω μας, κομμάτια της οροφής να πέφτουν και πόρτες να αποσπώνται από τα πλαίσιά τους» λόγω του ωστικού κύματος της έκρηξης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράιαν Μάθιουσον που μένει με την οικογένειά του πολύ κοντά στο εργοστάσιο. Ο 25χρονος άνδρας είπε πως ο ίδιος και οι δικοί του είναι «συγκλονισμένοι και τρομαγμένοι».