Ο Τραμπ για την παραμπομπή του: «Σκέφτομαι σοβαρά να καταθέσω»

Το ενδεχόμενο να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας για την παραπομπή του εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Twitter τόνισε πως παρόλο που δεν έχει κάνει κανένα λάθος και δε θέλει να δώσει αξιοπιστία σε αυτή τη δικαστική παρωδία, «μου αρέσει αυτή η ιδέα και προκειμένου το Κογκρέσο να μπορέσει εκ νέου να επικεντρωθεί (στον νομοθετικό ρόλο του), θα το σκεφτώ σοβαρά» να καταθέσω».

Απαντώντας στη συνέντευξη που έδωσε η Νάνσι Πελόζι, ηγέτιδα των Δημοκρατικών, η οποία τον κατηγόρησε ότι επικρίνει την έρευνα μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ τη χαρακτήρισε «νευρική» και είπε:

«Μου πρότεινε να καταθέσω στο πλαίσιο του κάλπικου κυνηγιού μαγισσών για την καθαίρεσή μου. Είπε επίσης ότι θα μπορούσα να το κάνω εγγράφως», συμπλήρωσε στα μηνύματά του στο Twitter.

Να σημειωθεί ότι η πρώτη δημόσια ακρόαση για την παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, με το Κογκρέσο να δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα για την ιστορική διαδικασία.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων καλείται να απαντήσει σε ένα κρίσιμο ερώτημα: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σταμάτησε την παράδοση αμερικανικής αμυντικής βοήθειεας στην Ουκρανία ώστε να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση της χώρας να ξεκινήσει έρευνα για τον πολιτικό του αντίπαλο Τζο Μπάιντεν;

Our Crazy, Do Nothing (where’s USMCA, infrastructure, lower drug pricing & much more?) Speaker of the House, Nervous Nancy Pelosi, who is petrified by her Radical Left knowing she will soon be gone (they & Fake News Media are her BOSS), suggested on Sunday’s DEFACE THE NATION....

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!