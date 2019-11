Ισχυρός σεισμός 5,4R στη Γαλλία- 4 τραυματίες και ζημιές σε 200 σπίτια!

Ισχυρός σεισμός 5,4 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Γαλλία. Ήταν έντασης 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Όπως έγινε γνωστό, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, ένα εκ των οποίων σοβαρά.​​​​​​​

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε βορειοανατολικά του Μονπελιέ στη νοτιοδυτική Γαλλία. Έγινε αισθητός από το Μονπελιέ μέχρι και τη κεντρική Γαλλία στην περιοχή της Λιόν.

M4.9 #earthquake (#séisme) strikes 86 km N of #Nîmes (#France) 18 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/UHsz4xKMVl