Ελάτη: Τριήμερη εκδρομή στο πανέμορφο ορεινό χωριό των Τρικάλων

Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν ως τη «δεύτερη Αράχωβα» της Ελλάδας, άλλοι ως την «Ελβετία» της χώρας μας... Ένα είναι το σίγουρο: Μία τριήμερη εκδρομή στην ιδιαίτερη Ελάτη, η οποία βρίσκεται μία ανάσα από τα Τρίκαλα, θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις, αφού αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς για τους φυσιολάτρεις και μία ιδανική πρόταση για εσάς που επιθυμείτε να μείνετε σε παραδοσιακούς ξενώνες και να απολαύσετε την ξεχωριστή τοπική κουζίνα.

Η γραφική Ελάτη, μία ονομασία που της ταιριάζει απόλυτα, αφού το πανέμορφο χωριό βρίσκεται μέσα σε μία καταπράσινη τοποθεσία, απέχει μόλις 30 χλμ. από τα Τρίκαλα και είναι χτισμένη σε υψόμετρο 950 μ. Η ιδιαιτερότητα αυτού του τόπου και τα πετρόχτιστα και ξύλινα σπίτια της θα εντυπωσιάσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

Μία τριήμερη εκδρομή στη γραφική Ελάτη θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις, αφού αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς / Φωτογραφία: elati-pertouli.gr

Μπορείτε να επιλέξετε την Ελάτη για διακοπές όλο τον χρόνο, αλλά σίγουρα τα χειμερινά της τοπία είναι αυτά που την έχουν κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή.

Τι να κάνετε στην Ελάτη

Το πανέμορφο ορεινό χωριό της Ελάτης ήταν σχετικά άγνωστο τη δεκαετία του '80 και την επισκέπτονταν, ως επί το πλείστον, κυνηγοί. Πλέον, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη τουριστική ανάπτυξη. Τα must see & do είναι τα παρακάτω:

Βγάλτε απίστευτες φωτογραφίες στο πέτρινο εκκλησάκι στο Άλσος του Προφήτη Ηλία, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του χωριού

Περπατήστε στη γραφική πλατεία και προμηθευτείτε από τα παραδοσιακά ξύλινα μαγαζάκια τοπικά προϊόντα και αναμνηστικά

Δείτε από κοντά τον ασβεστολιθικό Κόκκινο Βράχο , ο οποίος βρίσκεται ψηλά, απέναντι από την κεντρική πλατεία, μέσα στα έλατα και μπορείτε να τον προσεγγίσετε από βατό μονοπάτι. Η πανοραμική θέα του χωριού θα σας συναρπάσει

, ο οποίος βρίσκεται ψηλά, απέναντι από την κεντρική πλατεία, μέσα στα έλατα και μπορείτε να τον προσεγγίσετε από βατό μονοπάτι. Η πανοραμική θέα του χωριού θα σας συναρπάσει Στο χωριό υπάρχει δυνατότητα αναρρίχησης, στο οργανωμένο αναρριχητικό πεδίο επτά συνολικά διαδρομών με διάφορους βαθμούς δυσκολίας

Μην αμελήσετε να επισκεφθείτε το Νεραϊδοχώρι, ένα ορεινό χωριό με μοναδική ομορφιά , το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 20 χλμ από την Ελάτη

, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 20 χλμ από την Ελάτη Εάν σας αρέσουν τα χειμερινά σπορ, τότε αξίζει να επισκεφθείτε το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 15 χλμ από την Ελάτη και να απολαύσετε οικογενειακώς το χιόνι και τα χειμερινά σπορ.

Διαμονή και φαγητό

Πετρόχτιστοι και ξύλινοι ξενώνες είναι πανέτοιμοι να σας φιλοξενήσουν, ενώ μπορείτε να βρείτε και ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, που θα καλύψουν όλες τις απαιτήσεις που αφορούν στη διαμονή σας.

Στην Ελάτη θα δοκιμάσετε νόστιμα τοπικά κρέατα ή γεύσεις από κυνήγι, ντόπια λουκάνικα, αρνάκι γάστρας με μακαρόνια, κοντοσούβλι, χειροποίητες πίτες, κοκκινιστό ζαρκάδι με πουρέ κάστανο και σούπα από γίδα.

Πώς θα πάτε στην Ελάτη

Η απόσταση Ελάτη - Αθήνα είναι 360 χιλιόμετρα και το ταξίδι με αυτοκίνητο διαρκεί περίπου 4,5 ώρες. Αντίστοιχα, η απόσταση Ελάτη - Θεσσαλονίκη είναι 247 χιλιόμετρα και το ταξίδι διαρκεί περίπου 3 ώρες.

Από τα Τρίκαλα, θα χρειαστείτε περίπου 40 λεπτά για να ανεβείτε στο χωριό της Ελάτης.

