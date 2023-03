Τέμπη: Δημοσία δαπάνη οι κηδείες των θυμάτων - Μεσίστιες οι σημαίες

Τέμπη: Συνελήφθη ο σταθμάρχης - Τι ισχυρίστηκε για το δυστύχημα / Βίντεο από έκτακτο δελτίο ειδήσεων Star

Δημοσία δαπάνη θα τελεστούν οι κηδείες των θυμάτων της φονικής σύγκρουσης επιβατικής με εμπορική αμαξοστοιχία στα Τέμπη, έπειτα από απόφαση των υπουργών Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Δημοσία δαπάνη θα τελεστούν οι κηδείες των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος / Eurokinissi

Δείτε την ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών:

«Με αφορμή το συνταρακτικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που έχει συγκινήσει ολόκληρο τον ελληνικό λαό, οι Υπουργοί Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας αποφασίζουν την τέλεση της κηδείας των θυμάτων με δημόσια δαπάνη.

Παράλληλα, με απόφαση του κ. Βορίδη, από την 1η Μαρτίου έως την 3η Μαρτίου 2023 οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτήρια της χώρας θα κυματίζουν μεσίστιες ενώ αναστέλλεται και κάθε δημόσια εορταστική εκδήλωση, σε εφαρμογή της κήρυξης από τον Πρωθυπουργό τριήμερου εθνικού πένθους για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος».

Τριήμερο εθνικό πένθος για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη κηρύχθηκε στη χώρα, με απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Τίθεται σε ισχύ από σήμερα 1η Μαρτίου έως και τις 3 Μαρτίου 2023.

Οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτήρια της χώρας θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναστέλλεται και κάθε δημόσια εορταστική εκδήλωση.

Μέχρι στιγμής 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι θα μεγαλώσει κι άλλο όσο περνούν οι ώρες.

Mεσίστια η σημαία στη Βουλή για το τριήμερο εθνικό πένθος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη / Eurokinissi

Θρήνος στη χώρα για τους ανθρώπους που χάθηκαν στα Τέμπη / Eurokinissi

Λόγω του τραγικού δυστυχήματος στην Ελλάδα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποφάσισε ότι οι σημαίες στις Βρυξέλλες θα κυματίζουν μεσίστιες μέχρι τις 8.00 αύριο το πρωί.

Συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Βαθιά θλίψη μετά το τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στη Λάρισα στην Ελλάδα. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όλα τα θύματα, τις οικογένειες και τους φίλους τους. Ευγνώμων σε όλους τους διασώστες και το ιατρικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή. Η σκέψη μας είναι με τον ελληνικό λαό μετά από αυτό το τραγικό γεγονός», έγραψε η κ. Μέτσολα στο Twitter.

Deeply saddened by the terrible train crash near Larissa in Greece.



My sincere condolences to all victims, their families and friends.



Grateful to all rescuers and medical staff on site.



Our thoughts are with the people of Greece after this tragic event.



