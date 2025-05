Final Four: Πρόταση γάμου στη διάρκεια του μικρού τελικού! (βίντεο)

Πήγαν στο Άμπου Ντάμπι για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα στο Final Four και το ταξίδι αυτό θα του μείνει αξέχαστο για πάντα!

Με το που τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο του μικρού τελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ο... υποψήφιος γαμπρός - που τα είχε οργανώσει όλα - κλήθηκε να συμμετάσχει σ' ένα κουίζ με την ερώτηση του δημοσιογράφου να είναι «ποιοι παίκτες έχουν πάρει την Euroleague με τρεις διαφορετικές ομάδες».

Αφού έδωσε τη σωστή απάντηση, γύρισε αμέσως στη σύντροφό του και χωρίς εκείνη να το περιμένει της έκανε πρόταση γάμου.

Κι όμως, πρόταση γάμου στον μικρό τελικό του Final Four / ΙΝΤΙΜΕ (ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)

Φανερά συγκινημένη, απάντησε θετικά και βούλιαξε στην αγκαλιά του. Φυσικά όλο το γήπεδο συμμετείχε στη χαρά του και χειροκροτούσε.

Δείτε εδώ το βίντεο με το σχετικό στιγμιότυπο:

SHE SAID YES! 💍🤩 Love is in the air at the EuroLeague Final Four! ❤️ #F4GLORY pic.twitter.com/sJDQVqXqIh

A ring in the third-place game… and it wasn’t even on the scoreboard! 💍❤️



A proposal after Q1 in the third-place game, and the crowd turned into one big heart! ❤️



Congrats to the couple—we love to see it! 🏀🥹 pic.twitter.com/NNI6rMYUf7