Το «Best in Class by Etienne Ca» κάνει πρεμιέρα στο Novasports!

Τη Δευτέρα 21/10 (23:15) οι συνδρομητές θα απολαύσουν στο Novasports Prime το πρώτο επεισόδιο της νέας παραγωγής της SKWEEK με οικοδεσπότη τον πρώην μπασκετμπολίστα Etienne Ca

- Πρεμιέρα με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος μοιράζεται τη φιλοσοφία ζωής του, τις ηθικές αξίες που τον συνοδεύουν, την αγάπη του για τον 7αστερο πρωταθλητή Ευρώπης, το όραμα και τις σκέψεις του για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2024. Μετά την περσινή επιτυχία τη σειράς με τον Tony Parker που οι συνδρομητές απόλαυσαν στο Novasports μέσα από τη συνεργασία της Nova με την SKWEEK, έρχεται η νέα παραγωγή, «Best In Class by Etienne Ca» να καθηλώσει τους φίλους του μπάσκετ και όχι μόνο! Τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου στις 23:15 θα κάνει πρεμιέρα στο Novasports Prime το «Best In Class» με οικοδεσπότη τον πρώην μπασκετμπολίστα και λάτρη της τέχνης, Etienne Ca. Πρόκειται για 12 επεισόδια podcast με αποκλειστικές και αδημοσίευτες ιστορίες από κορυφαίους αθλητές και προπονητές αλλά και σημαντικές προσωπικότητες από τον κόσμο του αθλητισμού. Πρεμιέρα κάνει με τον ιδιοκτήτη του 7αστερου πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκού AKTOR, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο οικοδεσπότης Etienne Ca «ρίχνει» μια ιδιαίτερη ματιά στις ζωές μερικών από τις πιο επιδραστικές διεθνείς προσωπικότητες αναδεικνύοντας προσωπικές ιστορίες έως στιγμές που καθόρισαν την καριέρα τους,. Πρώην μπασκετμπολίστας, παθιασμένος με την τέχνη και το Tik Tok (με πάνω από 2,5 εκατομμύρια ακόλουθους), ο Etienne γεφυρώνει με μοναδικό τρόπο αυτούς τους κόσμους, ενώ έχει καλλιεργήσει με επιτυχία συνεργασίες που ενισχύουν τόσο την καλλιτεχνική έκφραση όσο και την εμπορική επιτυχία. Η παρουσία του είναι έντονη σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις από το Φεστιβάλ των Καννών έως τη Χρυσή Μπάλα. Επιπλέον, υπηρέτησε ως πρεσβευτής των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024.

Το ραντεβού των συνδρομητών με το πρώτο επεισόδιο, είναι τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου στις 23:15 στο Novasports Prime με φιλοξενούμενο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR., Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Στο ντεμπούτο της σειράς ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» μοιράζεται τη φιλοσοφία ζωής του, τις ηθικές αξίες που τον συνοδεύουν, την αγάπη του για τον 7αστερο πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό AKTOR, το όραμα και τις σκέψεις του για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το δεύτερο επεισόδιο, με καλεσμένο τον Kemba Walker, πρώτο σκόρερ όλων των εποχών για τους Charlotte Hornets, πρώην παίκτη της Μονακό και 4 φορές NBA All Star, θα προβληθεί τη Δευτέρα 28/10 στις 23:15 στο Novasports Prime.

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο