Πανδαισία στη Nova: UEFA Nations League με όλους τους αγώνες και Aγγλία – Ελλάδα & Ελλάδα - Ιρλανδία στα κανάλια Novasports και μπάσκετ, τένις στα κανάλια Cosmote Sport!

 Οι συνδρομητές της Nova απολαμβάνουν και έχουν πρόσβαση σε ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των Novasports και Cosmote Sport – όλα στην πλατφόρμα EON της Nova.

 Πανδαισία ποδοσφαίρου στα κανάλια Novasports με την 3η και 4η αγωνιστική του UEFA Nations League

 Η Εθνική μας ομάδα, μετά το 2Χ2 στις δύο πρώτες αγωνιστικές αντιμετωπίζει στο Wembley την Αγγλία (10/10, 21:45) και υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Ιρλανδία (13/10, 21:45)

Στο UEFA Nations League η Εθνική μας ομάδα με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς πάγκο μετά το 2Χ2 στις δύο πρώτες αγωνιστικές κόντρα σε Φινλανδία και Ιρλανδία αντιμετωπίζει στο Wembley την Αγγλία (10/10, 21:45) και υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Ιρλανδία (13/10, 21:45) με στόχο να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα, διεκδικώντας την πρώτη θέση και την άνοδο στη League A που οδηγεί στους τελικούς και στην ελπίδα για εισιτήριο στο Μουντιάλ του 2026. Οι αγώνες της «γαλανόλευκης» θα μεταδοθούν στο Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, σχόλιο του Ντέμη Νικολαιδη.

Τα αθλητικά κανάλια της Nova και σύσσωμη η δημοσιογραφική ομάδα του Novasports, με παρουσία σε τηλεόραση και digital media, θα μεταδώσουν ΟΛΟΥΣ τους αγώνες, προσφέροντας εκπομπές ανάμεσα στα ματς καθώς και Λεπτό προς Λεπτό με τον Νίκο Τζουάννη την εξέλιξη όλων των αναμετρήσεων-σε παράλληλη ώρα διεξαγωγής- ώστε να μη χάσει κανείς στιγμή από τις δυνατές αναμετρήσεις της διοργάνωσης. Από τους υπόλοιπους αγώνες της 3ης και 4ης αγωνιστικής ξεχωρίζουν οι αγώνες Ιταλία – Βέλγιο (10/10, 21:45), Ισπανία – Δανία (12/10, 21:45), Βέλγιο – Γαλλία (14/10, 21:45), Γερμανία – Ολλανδία (14/10, 21:45), Ισπανία – Σερβία (15/10, 21:45).

Την ίδια στιγμή στα κανάλια Novasports οι φίλοι του τένις θα απολαύσουν τα τουρνουά WTA 1000 Wuhan Open και WTA 500 Ningbo Open. Στα κανάλια Cosmote Sport το ενδιαφέρον στρέφεται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μπάσκετ της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Τουρκίας, στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Sky Bet EFL League Two και στο τουρνουά τένις ATP Masters 1000 Σαγκάη & ATP 250 Αμβέρσα.

Aναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports

Πέμπτη 10 Οκτωβρίου

14:00 WTA 1000 Wuhan Open – Φάση των «16» Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

19:00 UEFA Nations League – 3η αγωνιστική: Μολδαβία-Ανδόρα Novasports1 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου

19:00 UEFA Nations League: Λετονία-Β. Μακεδονία Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

21:45 UEFA Nations League: Αγγλία-Ελλάδα Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, σχόλιο του Ντέμη Νικολαϊδη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου

21:45 UEFA Nations League Tonight – Λεπτό προς Λεπτό Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη

21:45 UEFA Nations League: Ιταλία-Βέλγιο Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

21:45 UEFA Nations League: Ισραήλ-Γαλλία Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA Nations League: Φινλανδία-Ιρλανδία Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 UEFA Nations League: Νορβηγία-Σλοβενία Novasportsextra1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:45 UEFA Nations League: Ν. Φερόε-Αρμενία Novasportsextra2 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

21:45 UEFA Nations League: Γιβραλτάρ-Σαν Μαρίνο Novasportsextra3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:45 UEFA Nations League: Αυστρία-Καζακστάν Novasportsextra4 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου

06:00 WTA 1000 Wuhan Open: Α’/Β’/Γ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

14:00 WTA 1000 Wuhan Open: Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:00 UEFA Nations League: Εσθονία-Αζερμπαϊτζάν Novasports Start σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

21:45 UEFA Nations League Tonight – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

21:45 UEFA Nations League: Ουγγαρία-Ολλανδία Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 UEFA Nations League: Τουρκία-Μαυροβούνιο Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

21:45 UEFA Nations League: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γερμανία Novasports3 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

21:45 UEFA Nations League: Ουκρανία-Γεωργία Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

21:45 UEFA Nations League: Ισλανδία-Ουαλία Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:45 UEFA Nations League: Σλοβακία-Σουηδία Novasportsextra1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA Nations League: Τσεχία-Αλβανία Novasportsextra2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

24:00 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

Σάββατο 12 Οκτωβρίου

11:30 WTA 1000 Wuhan Open: Α’/Β’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

16:00 UEFA Nations League: Λιθουανία-Κόσοβο Novasports Prime σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη

19:00 UEFA Nations League: Κροατία-Σκωτία Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:00 UEFA Nations League: Βουλγαρία-Λουξεμβούργο Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

19:30 La Liga 2 – 9η αγωνιστική: Εϊμπάρ-Ελντένσε Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

21:45 UEFA Nations League Tonight – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

21:45 UEFA Nations League: Ισπανία-Δανία Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:45 UEFA Nations League: Πολωνία-Πορτογαλία Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:45 UEFA Nations League: Κύπρος-Ρουμανία Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 UEFA Nations League: Λευκορωσία-Β.Ιρλανδία Novasports4 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:45 UEFA Nations League: Σερβία-Ελβετία Novasports Start σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

Κυριακή 13 Οκτωβρίου

12:00 WTA 1000 Wuhan Open: Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

16:00 UEFA Nations League: Καζακστάν-Σλοβενία Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:00 UEFA Nations League – 4η αγωνιστική: Φινλανδία-Αγγλία Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

19:00 UEFA Nations League: Αρμενία-Β.Μακεδονία Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:00 UEFA Nations League: Λιχτενστάιν-Γιβραλτάρ Novasports2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:00 UEFA Nations League: Μάλτα-Μολδαβία Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

21:45 UEFA Nations League: Ελλάδα-Ιρλανδία Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, σχόλιο του Ντέμη Νικολαϊδη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου

21:45 UEFA Nations League: Αυστρία-Νορβηγία Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA Nations League: Ν.Φερόε-Λετονία Novasports Start σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου

19:00 UEFA Nations League: Γεωργία-Αλβανία Novasports1

19:00 UEFA Nations League: Αζερμπαϊτζάν-Σλοβακία Novasports Start

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

21:45 UEFA Nations League Tonight – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

21:45 UEFA Nations League: Γερμανία-Ολλανδία Novasports1

21:45 UEFA Nations League: Βέλγιο-Γαλλία Novasports2

21:45 UEFA Nations League: Ιταλία-Ισραήλ Novasports3

21:45 UEFA Nations League: Ισλανδία-Τουρκία Novasports4

21:45 UEFA Nations League: Ουκρανία-Τσεχία Novasports5

21:45 UEFA Nations League: Εσθονία-Σουηδία Novasports6

21:45 UEFA Nations League: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ουγγαρία Novasports Start

21:45 UEFA Nations League: Ουαλία-Μαυροβούνιο Novasports Premier League

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

Τρίτη 15 Οκτωβρίου

11:30 WTA 500 Ningbo Open – 1η μέρα Novasports6

21:30 UEFA Nations League Tonight – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

21:45 UEFA Nations League: Ισπανία-Σερβία Novasports1

21:45 UEFA Nations League: Σκωτία-Πορτογαλία Novasports Premier League

21:45 UEFA Nations League: Πολωνία-Κροατία Novasports News

21:45 UEFA Nations League: Ελβετία-Δανία Novasportsextra1

21:45 UEFA Nations League: Κόσοβο-Κύπρος Novasportsextra2

21:45 UEFA Nations League: Β.Ιρλανδία-Βουλγαρία Novasportsextra3

21:45 UEFA Nations League: Λιθουανία-Ρουμανία Novasportsextra4



Aναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Cosmote Sport

Πέμπτη 10 Οκτωβρίου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

10.00 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Προημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

13.30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Προημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

03.15 Seattle Seahawks-San Francisco 49ers, NFL Regular Season, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

10.00 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Προημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

13.30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Προημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

22.00 Ball So Hard Επ. 02: Ιντιανάπολις COSMOTE SPORT4HD

22.30 Εκπομπή «Game R1» COSMOTE SPORT1HD

23.00 World Series of Poker 2023: Poker Masters Επ. 5 COSMOTE SPORT1HD

23.50 World Series of Poker 2023: Poker Masters Επ. 6 COSMOTE SPORT1HD

Σάββατο 12 Οκτωβρίου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

10.00 ERC Πολωνία, SS2 Jastrzeble Zdroj 1 COSMOTE SPORT5HD

11.00 ERC Πολωνία, SS3 Ochaby 1 COSMOTE SPORT5HD

11.30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, 1ος Ημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

12.00 ERC Πολωνία, SS4 Gmina Jasienica 1 COSMOTE SPORT5HD

14.00 ATP Masters 1000 Σαγκάη, 2ος Ημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

14.30 Τσέστερφιλντ-Νοτς Κάουντι, Sky Bet EFL League Two, 11η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

18.00 Γιάλοβασπορ-Φενέρμπαχτσε, Turkish Basketball Super League, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT4HD

20.30 Μπούρσασπορ-Αναντολού Εφές, Turkish Basketball Super League, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD

21.00 Βενέτσια-Βίρτους Μπολόνια, Lega Basket Serie A, 3η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

22.00 Oktagon 62, Γερμανία, Φρανκφούρτη COSMOTE SPORT8HD

Κυριακή 13 Οκτωβρίου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

03.00 UFC Fight Night: Brandon Royval vs Tatsuro Taira, ΗΠΑ, Λας Βέγκας COSMOTE SPORT8HD

09.00 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Τελικός Διπλού COSMOTE SPORT6HD

11.30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Τελικός Μονού COSMOTE SPORT6HD

13.30 Μπιλμπάο-Ρεάλ Μαδρίτης, ACB Liga Endesa, 3η Αγωνιστική COSMOTE SPORT4HD

14.10 ERC Πολωνία, SS12 Marlowice Gorne 2 COSMOTE SPORT5HD

15.10 ERC Πολωνία, SS13 Hazlach 2 COSMOTE SPORT5HD

16.00 Φούσε Βερολίνου-Ράιν Νέκαρ, DAIKIN Handball Bundesliga, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT6HD

16.30 Chicago Bears-Jacksonville Jaguars, NFL Regular Season, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

17.00 ERC Πολωνία, SS14 Silesian Voivodeship 2 COSMOTE SPORT5HD

18.00 Αρμάνι Μιλάνο-Μπρέσια, Lega Basket Serie A, 3η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD

19.30 Τενερίφη-Μπαρτσελόνα, ACB Liga Endesa, 3η Αγωνιστική COSMOTE SPORT4HD

20.00 NFL Regular Season, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

23.25 NFL Regular Season, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

03.20 New York Giants-Cincinnati Bengals, NFL Regular Season, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

16.30 ATP 250 Αμβέρσα, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT7HD

18.30 ATP 250 Αμβέρσα, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT7HD

19.00 Εκπομπή «Topspin» COSMOTE SPORT6HD

20.30 ATP 250 Αμβέρσα, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT7HD

21.00 Εκπομπή «Grand Prix» COSMOTE SPORT5HD

23.00 World Series of Poker 2023: Poker Masters Επ. 7 COSMOTE SPORT1HD

23.50 World Series of Poker 2023: Poker Masters Επ. 8 COSMOTE SPORT1HD

Τρίτη 15 Οκτωβρίου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

03.15 New York Jets-Buffalo Bills, NFL Regular Season, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

13.00 ATP 250 Αμβέρσα, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

15.00 ATP 250 Αμβέρσα, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

19.30 Εκπομπή «Pick ‘n Roll» COSMOTE SPORT4HD

19.30 ATP 250 Αμβέρσα, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

21.00 Βόνη-ΑΕΚ, FIBA Basketball Champions League, 3η Αγωνιστική COSMOTE SPORT4HD

21.30 ATP 250 Αμβέρσα, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.





