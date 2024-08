Εγκατέλειψε αγώνα λόγω γροθιάς από Αλγερινή με ανδρικά χρωμοσώματα

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR

Η Ιταλίδα πυγμάχος Άτζελα Καρίνι, η οποία εγκατέλειψε σήμερα (1/8) τον αγώνα της στα 66 κιλά στη φάση των «16» εναντίον της Αλγερινής Ιμανί Κελίφ μετά από 46 δευτερόλεπτα, λέει ότι δεν θεωρεί τον αγώνα ως ήττα. Η αντίπαλος της Καρίνι, Κελίφ, βρέθηκε στο επίκεντρο επειδή απέτυχε σε τεστ καταλληλότητας φύλου σε ένα τουρνουά πέρυσι.

Η Κελίφ μπήκε με θερμή υποδοχή στο γήπεδο. «Ευχαριστώ τον αλγερινό λαό. Αυτή είναι η πρώτη νίκη και ελπίζω να κερδίσω τη δεύτερη για να εγγυηθώ το μετάλλιο. Στη συνέχεια, ελπίζω να κερδίσω ένα χρυσό μετάλλιο», δήλωσε η Κελίφ.

Η ασημένια Παγκόσμια Πρωταθλήτρια αποκλείστηκε ώρες πριν από τον αγώνα της για το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Νέο Δελχί, όταν απέτυχε να εκπληρώσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας (IBA), που εμποδίζουν τους αθλητές με χρωμοσώματα XY να αγωνίζονται σε αγώνες γυναικών.

Οι αθλήτριες της πυγμαχίας / AP (John Locher)

Ωστόσο, κρίθηκε επιλέξιμη για να αγωνιστεί στον αγώνα πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, που διοργανώνονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

