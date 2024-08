Ολυμπιακοί Αγώνες: Σάλος με δύο αθλήτριες που έχουν ανδρικά χρωμοσώματα

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της ΔΟΕ να επιτρέψει σε δύο πυγμάχους, που είναι βιολογικά γυναίκες, αλλά έχουν ανδρικά χρωμοσώματα να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού μαζί με άλλες γυναίκες.

Οι δύο γυναίκες πυγμάχοι στο παρελθόν είχαν αποτύχει στα τεστ καταλληλότητας φύλου. Πρόκειται για την Ιμάνι Κελίφ από την Αλγερία, η οποία αγωνίζεται στα 66 κιλά και την Λιν Γιου-Τινγκ από την Ταϊβάν στα 57 κιλά. Και οι δύο είχαν αποκλειστεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Πυγμαχίας (IBA) από το παγκόσμιο πρωτάθλημα που είχε γίνει πέρσι στο Νέο Δελχί.

Η Κελίφ είχε αποκλειστεί λίγες ώρες πριν από τον αγώνα της για το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενώ από τη δυο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Λιν αφαιρέθηκε το χάλκινο μετάλλιο στην ίδια διοργάνωση.

Τότε η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας είχε ανακοινώσει ότι οι εξετάσεις χρωμοσωμάτων των δύο πυγμάχων έδειξαν ότι έχουν χρωμοσώματα ΧΥ, τα οποία είναι ανδρικά, αντί ΧΧ που είναι τα γυναικεία.

Η Ομοσπονδία είχε θέσει αυστηρά όρια για τους αθλητές και ειδικά για τις αθλήτριες, σε ό,τι αφορά στα επίπεδα τεστοστερόνης, της ορμόνης που συνδέεται με τους άνδρες και ανιχνεύεται και στις γυναίκες, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα.

Οι δύο αθλήτριες δεν είναι τρανς, όμως μπορεί να είναι ίντερσεξ άτομα, των οποίων τα γεννητικά και αναπαραγωγικά όργανα ή χρωμοσώματά τους δεν ταιριάζουν με το φύλο τους.

This was Imane Khelif fighting in Mexico in December 2022 against a Mexican woman.



Three months later, a test apparently revealed the XY chromosome.



Note the force of the punching.



Imane’s opponent that day, @BriandaTamara, said she certainly did:#OlympicGames #Boxing https://t.co/NvltUigCbT pic.twitter.com/8PhfGzJO2F