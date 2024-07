20χρονος ποδοσφαιριστής πέθανε μετά από ατύχημα στο ντουζ

Θλίψη στον χώρο του αθλητισμού προκάλεσε ο ξαφνικός θάνατος του 20χρονου ποδοσφαιριστή Τζάστιν Κορνέχο.

Ο Τζάστιν που ήταν τερματοφύλακας στη Μπαρτσελόνα Γουαγιακίλ εξέπνευσε τη μέρα των γενεθλίων του μετά από ατύχημα που είχε στο ντουζ.

Ο Κορνέχο χτύπησε το κεφάλι του και νοσηλευόταν στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση.

Δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/7, 03:30 ώρα Ελλάδος) είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα Γουαγιακίλ με την Μπραγκαντίνο για το Κόπα Σουνταμερικάνα, όμως οι ποδοσφαιριστές της Μπάρτσα είχαν ζητήσει αναβολή καθώς ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όπως όλα δείχνουν όμως η αναβολή δεν έγινε δεκτή και έτσι ο αγώνας θα γίνει κανονικά.



«Δεν υπάρχουν λέξεις ή φράσεις που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η μνήμη του θα μας δώσει την απαραίτητη δύναμη για να ξεπεράσουμε αυτό το σοκ. Τζάστιν θα είσαι πάντα στις καρδιές μας. Αναπαύσου εν ειρήνη. Σε αγαπάμε» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα Γουαγιακίλ ενώ και η αντίπαλη ομάδα εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια αναφέροντας:

