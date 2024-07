Και τώρα Ολυμπιάδα! Βούρκωσε ο Αντετοκούνμπο από την αποθέωση στο ΣΕΦ!

Δεκαέξι χρόνια μετά το Πεκίνο (2008), η εθνική μπάσκετ των ανδρών επιστρέφει σε Ολυμπιακούς Αγώνες!

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί για το μοναδικό εισιτήριο μέσω του Προολυμπιακού Τουρνουά του Πειραιά που οδηγούσε στο Παρίσι... ή πιο σωστά στη Λιλ, όπου θα διεξαχθεί το Ολυμπιακό Τουρνουά μπάσκετ.

Απίστευτες οι εκδηλώσεις χαράς των Ελλήνων φιλάθών στο ΣΕΦ που δεν σταματούσαν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Ομοσπονδιακού τεχνικού, Βασίλη Σπανούλη.

Η αμυντική της προσήλωση και αποτελεσματικότητα, χάρισε στην εθνική τη νίκη, στον τελικό με την Κροατία με 80-69, σε μια βραδιά που η «Χρβάτσκα» είχε τα κορμιά για να μαρκάρει πιο αποτελεσματικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

