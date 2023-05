Euroleague: «Άλωσε» την Πόλη με buzzer beater Σλούκα ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός πήρε κεφάλι και πάλι στη σειρά των πλέι-οφ της Ευρωλίγκας, επικρατώντας με 72-71 της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Οι ερυθρόλευκοι πήραν το ροζ φύλλο αγώνα με τρίποντη «βόμβα» του Κώστα Σλούκα, του κορυφαίου παίκτη τους στον αγώνα, ο οποίος σε νεκρό χρόνο «σκότωσε» την τουρκική ομάδα.

THAT JUST HAPPENED 🚨 @kos_slou with the buzzer-beater for @Olympiacos_BC to take Game 3!



WHAT an ending 🤯#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gULfvgcPhm