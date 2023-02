Ιστορική 2η θέση ο Αλέξανδρος Γκιννής στο Αλπικό σκι

Ο πρώτος Έλληνας που ανεβαίνει στο βάθρο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα αλπικού σκι έγινε ο Αλέξανδρος Ιωάννης Γκιννής.

Στις 4 Φεβρουαρίου ο γεννημένος στην Αθήνα, αλλά μεγαλωμένος σε Αυστρία και Ηνωμένες Πολιτείες, Αλέξανδρος Ιωάννης Γκιννής, χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη της σημαντική διάκριση σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου αλπικού σκι, κατακτώντας την 2η θέση στον αγώνα τεχνικής κατάβασης στη διοργάνωση που διεξήχθη στο Σαμονί της Γαλλίας.

It's not often that 🥈 steals the headlines.



AJ Ginnis secures a historic first alpine ski medal for 🇬🇷 pic.twitter.com/e87qwQPHGX