Τσιτσιπάς: Σπουδαία νίκη και πρόκριση στους «8» του Australian Open 2023

Στην προημιτελική φάση του Australian Open 2023 προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά από μία μεγάλη μάχη απέναντι στον Γιάνικ Σίνερ.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 3-2 σετ του Ιταλού (6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3) και πλέον θα βρει μπροστά του τον Τσέχο Γίρι Λεχέτσκα, ο οποίος – μέχρι στιγμής – έχει νικήσει τους Κάμερον Νόρι και Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ στον τρίτο και τέταρτο γύρο της διοργάνωσης.

«Ήταν ένας μακρύς αγώνας. Αισθάνομαι ότι έχω περάσει έναν αιώνα σε αυτό το γήπεδο παίζοντας τένις», δήλωσε ο τρίτος Τσιτσιπάς μετά τον συναρπαστικό αγώνα.

