Κριστιάνο Ρονάλντο: Η πρώτη φωτογραφία μετά τον θάνατο του γιου του

Πολύ δύσκολες στιγμές βιώνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς ένα από τα δίδυμα που κυοφορούσε η σύζυγός του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, το νεογέννητο αγοράκι τους, πέθανε στη γέννα.

«Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του μωρού μας. Είναι ο μεγαλύτερος πόνος που μπορεί να νιώσει κάθε γονιός. Μόνο η γέννηση του κοριτσιού μας μας δίνει τη δύναμη να ζήσουμε αυτή τη στιγμή με λίγη ελπίδα και ευτυχία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές για όλη τη φροντίδα και την υποστήριξη που μας παρείχαν. Είμαστε συντετριμμένοι και ζητάμε ιδιωτικότητα σε αυτήν την πολύ δύσκολη στιγμή. Αγόρι μας, είσαι ο άγγελός μας. Θα σε αγαπάμε για πάντα», έγραψε στην ανακοινώσή του ο Κριστιάνο.

Ο Πορτογάλος super star πήρε άδεια από τον ποδοσφαιρικό σύλλογο στον οποίο αγωνίζεται, μέχρι να βρει τη δύναμη να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Πράγμα που έκανε χθες Τετάρτη (20/04) με τον φωτογραφικό φακό να τον απαθανατίζει στο Κάρινγκτον, όπου προπονήθηκε μαζί με τους συμπαίκτες του.

Cristiano Ronaldo returned to Manchester United training today following the tragic loss of his baby boy earlier in the week.#Ronaldo was granted compassionate leave and missed the 4 - 0 defeat by Liverpool at Anfield on Tuesday.#MUFC pic.twitter.com/iYdkkFi6BM