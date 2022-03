«Βούρκωσε» η Μαρία Σάκκαρη - Στον τελικό του Indian Wells η τενίστρια

Με μία εξαιρετική εμφάνιση, η Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε την Πάουλα Μπαντόσα με 6-2, 4-6, 6-1 σε 1 ώρα και 49 λεπτά και προκρίθηκε στον τελικό του Indian Wells, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Ίγκα Σβιόντεκ την Κυριακή (20/3, 22:00). Aυτή είναι η κορυφαία στιγμή στην καριέρα της Μαρίας Σάκκαρη, αφού δεν είχε φτάσει ποτέ πριν σε τελικό WTA 1000!

Η Ελληνίδα τενίστρια είχε «όπλο» της το σερβίς της, απέφυγε τα λάθη και με σημαντικά μπρέικ, νίκησε την 24χρονη Ισπανιδα (Νο7) με 2-1 σετ για να βρεθεί στον μεγαλύτερο τελικό της καριέρας της. Η αντίπαλός της στον τελικό Ίγκα Σβιόντεκ, είναι το Νο4 στην παγκόσμια κατάταξη και στα ημιτελικά απέκλεισε με 7-6(4), 6-4 τη Σιμόνα Χάλεπ συμπληρώνοντας 10 διαδοχικές νίκες στο tour!

Η Σάκκαρη μετά τη νίκη της επί της Ισπανίδας ανεβαίνει στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης από το Νο5 που ήταν. Αν δε νικήσει την Κυριακή (20/3) στον τελικό, τότε θα ανέβει στο Νο2 και θα κατακτήσει το χρηματικό έπαθλο των 1.2 εκατ. δολαρίων!

Όσον αφορά στην προϊστορία απέναντι στην αυριανή αντίπαλό της, Ίγκα Σβιόντεκ, η Σάκκαρη μετρά τρεις νίκες απέναντι στην τενίστρια από την Πολωνία, σε σύνολο τεσσάρων συναντήσεων. Στην τελευταία τους συνάντηση η Σβιόντεκ επικράτησε για πρώτη φορά της Σάκκαρη, στα ημιτελικά του Qatar Open 2022.

Η Μαρία Σάκκαρη δήλωσε μετά την επιτυχία της στις ΗΠΑ: «Δούλεψα όλη την ζωή μου για να βρεθώ εδώ. Ισως για κάποιον είναι χαζό που κάνω έτσι επειδή απλώς προκρίθηκα στον τελικό και δεν κατέκτησα ακόμη κάτι, αλλά σημαίνει πολλά για εμένα».

Για τον ημιτελικό με την Μπαντόσα, η Ελληνίδα τενίστρια εξήγησε: «Ανησυχούσα, επειδή η Πάουλα παίζει διαφορετικά από τις άλλες παίκτριες. Έπρεπε να έχω πίστη, Πίστεψα στον εαυτό μου κι έχω χάσει τα λόγια μου. Σημαίνει πολλά αυτό για εμένα και την ομάδα μου».

Ενόψει του τελικού με τη Σβιόντεκ δήλωσε: «Ανυπομονώ. Ξέρω καλά την αντίπαλό μου είναι υπέροχη παίκτρια, απίστευτη παίκτρια. Την σέβομαι και την θαυμάζω. Θα είναι απίστευτη μάχη και για τους δυο μας. Ξέρω ότι και οι δυο μας θέλουμε να νικήσουμε».

Στο αγωνιστικό μέρος του ημιτελικού με την Μπαντόσα, η Μαρία Σάκκαρη πήρε άνετα το πρώτο σετ, έχασε λίγο τον ρυθμό της στο δεύτερο, αλλά ήταν καταιγιστική στο τρίτο σετ και πήρε μία πανάξια πρόκριση, ξεσπώντας σε κλάματα μετά τον αγώνα.

Συγκεκριμένα, αν και το πρώτο σετ ξεκίνησε με την Μπαντόσα να κάνει break σπάζοντας το σερβίς της Σάκκαρη μόλις στο πρώτο game, η Ελληνίδα τενίστρια απάντησε άμεσα με break στο break (και μάλιστα με love game, χωρίς να χάσει πόντο δηλαδή). Στην συνέχεια κράτησε το σερβίς της, έκανε νέο break στο τέταρτο game ξεφεύγοντας με 4-1 και τελικά κατέκτησε με 6-2 το πρώτο σετ, κάνοντας ξανά break στο σερβίς της Ισπανίδας.

Στο δεύτερο σετ η Μπαντόσα είχε άμεση αντίδραση, έκανε break στο σερβίς της Σάκκαρη μόλις στο 3ο game, κάνοντας το 2-1. Η Σάκκαρη απάντησε με break στο break για το 2-2, ωστόσο η Ισπανίδα έκανε νέο break για το 3-2, παίρνοντας το πάνω χέρι. Έκτοτε, απλώς κράτησε το σερβίς της και κατέκτησε το δεύτερο σετ με 6-4.

Στο τρίτο και τελευταίο σετ, όμως ήταν η Σάκκαρη που έκανε break στο σερβίς της Μπαντόσα μόλις στο 2o game, ξεφεύγοντας με 2-0. Η Ισπανίδα με break στο break μείωσε σε 2-1. Η Σάκκαρη ήταν ψύχραιμη και με νέο break έκανε το 3-1. Κράτησε εν συνεχεία το σερβίς της για το 4-1 και έκανε νέο break για το 5-1. Πλέον, τίποτα δεν σταματούσε την 26χρονη Ελληνίδα τενίστρια που κράτησε το σερβίς της, έκανε το 6-1 και κατέκτησε τη νίκη με 2-1 σετ, παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό του Indian Wells!

