Νόβακ Τζόκοβιτς: Εξετάζεται η απέλασή του παρά τη δικαίωση στο δικαστήριο

Ένα απίστευτο θρίλερι βρίσκεται από το πρωί γύρω από την υπόθεση του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Μετά τη δικαστική απόφαση να αφεθεί ελεύθερος, πληροφορίες ήθελαν να έχει συλληφθεί, αφότου κέρδισε την έφεσή του κατά της ανάκλησης της βίζας του από τις αυστραλιανές αρχές!

Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αυστραλιανών μέσων από την κυβέρνηση διευκρίνισαν ότι δεν υπήρξε νέα σύλληψή του και πως αναμένεται η απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ξανά τη βίζα του Σέρβου τενίστα. Σε αυτή την περίπτωση, ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στη χώρα για την επόμενη τριετία.

Λίγη ώρα μετά, σε επίσημη ενημέρωση του υπουργείου, έγινε γνωστό πως εξετάζει το θέμα: «Μετά την απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου, είναι στην ευχέρεια του υπουργού μετανάστευσης Άλεξ Χοκ να εξετάσει την περίπτωση ακύρωσης της βίζας του κυρίου Τζόκοβιτς, με βάση την προσωπική εξουσία του σύμφωνα με τον μεταναστευτικό νόμο. Ο υπουργός αυτή τη στιγμή εξετάζει το θέμα και η διαδικασία συνεχίζεται».

Novak Djokovic has not been arrested



Reports of his arrest inaccurate, according to the Australian government and tennis sources



The Immigration Minister is still deciding whether to re-cancel his visa @theage https://t.co/XzX4JVJE38