Τσιτσιπάς: Η «απάντηση» του στην κριτική που δέχθηκε για τα Harrods

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θέλησε να πάρει θέση μιλώντας για την κριτική που δέχθηκε σχετικά με την ανάρτηση του για τη δημιουργία Harrods στην Ελλάδα.

O 22χρονος πρωταθλητής του τένις είχε ανεβάσει το συγκεκριμένο post μετά από την επίσκεψη του στο διάσημο για την πολυτέλεια και τα ακριβά προϊόντα εμπορικό του Λονδίνου και οι χρήστες του twitter τον «δίκασαν» χαρακτηρίζοντας άστοχη την τοποθέτηση του.

Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time.

Λίγες μέρες μετά ο Ελληνας άσος επέλεξε να δώσει έμμεση απάντηση γράφοντας στον λογαριασμό του στο twitter: «Αν επενδύσεις στον εαυτό σου, θα τον αγαπήσεις. Κάνε το σαν η ζωή σου να εξαρτάται από αυτό. Είναι μια καλή αρχή».

If you invest in yourself, you will love yourself. Make it so as if your life depends on it. It's a good principal.