Euro 2020: Ολοκληρώθηκαν οι όμιλοι με Σκωτία, Ουγγαρία, Σλοβακία

Σκωτία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Βόρεια Μακεδονία έγιναν οι τέσσερις τελευταίες ομάδες που προκρίθηκαν στην τελική φάση του Euro 2020, το οποίο κορωνοϊού επιτρέποντος θα γίνει το καλοκαίρι του 2021 (11 Ιουνίου - 11 Ιουλίου) με τη συμμετοχή 24 χωρών.

Η Βόρεια Μακεδονία άλωσε την Τιφλίδα επικρατώντας με 1-0 της Γεωργίας, με γκολ του 37χρονου Γκόραν Πάντεφ και θα δώσει για πρώτη φορά στην ιστορία της το παρών σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.

Η Ουγγαρία, πέτυχε μεγάλη ανατροπή με δύο γκολ στο 88' και στο 92' με αντίπαλο την Ισλανδία. Επικράτησε με 2-1 και εξασφάλισε την πρόκριση, η οποία την στέλνει φέρνει σε όμιλο «φωτιά» στον οποίο συμμετέχουν η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Πορτογαλία και η παγκόσμια πρταθλήτρια του 2014 Γερμανία.

Η Σλοβακία νίκησε με 2-1 εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία στην παράταση και οδηγείται στον όμιλο με Ισπανούς, Σουηδούς και Πολωνούς.

