Αποκαλύφθηκε η μπάλα του νέου Champions League!

Η γιορτή του Champions League θα αρχίσει στις 20 Οκτωβρίου και η «στρογγυλή θεά» έβαλε τα καλά της για να εμφανιστεί στο κοινό. Όμορφη και απαστράπτουσα, η μπάλα της νέας διοργάνωσης, είναι έτοιμη να δεχθεί τα… χάδια και τις… κλωτσιές των πιστών της που θα την στέλνουν άλλοτε στα δίχτυα και άλλοτε στην εξέδρα. Θα την διώχνουν μακριά τους ή θα την αγκαλιάζουν σφιχτά.

Λίγες ώρες πριν την κλήρωση των ομίλων, η Adidas, χορηγός της UEFA, παρουσίασε τη νέα μπάλα της σεζόν.

Ready for the #UCLdraw.

The new official #UCL match ball is here.

Are you ready? 🔥@adidasfootball | #ReadyForSport pic.twitter.com/T79tMdHvYf