Ανάρρωσε και προπονείται ο Κώστας Τσιμίκας

Ο Κώστας Τσιμίκας που πριν μια εβδομάδα είχε βρεθεί θετικός στον κορωνοιό ανάρρωσε και προπονείται πλέον κανονικά με αποτέλεσμα να είναι πιθανή η επιλογή του για την αποστολή της Λίβερπουλ εν όψει της πρεμιέρας της Premier League 2020/21 απέναντι στη Λιντς (12/9 στις 19:30).

The boss gives the latest fitness updates ahead of our clash with @LUFC 👇 #LIVLEE