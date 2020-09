Δεν πάει πουθενά ο Μέσι: Συνεχίζει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα!

Το σίριαλ του καλοκαιριού έλαβε τέλος! Ο Λιονέλ Μέσι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2021, οπότε και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του.

«Δε θα πήγαινα ποτέ σε δικαστική διαμάχη με το κλάμπ της ζωής μου κι αυτός είναι ο λόγος που μένω στην Μπαρτσελόνα» δήλωσε αποκλειστικά στο Goal.com ο Αργεντινός σούπερ σταρ.

Ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου ανακοίνωσε την απόφαση της παραμονής του στην ομάδα της καρδιάς του μέσω μεγάλης συνέντευξης που παραχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες του πλανήτη, το Goal.com.

Επισήμανε ότι ποτέ δε θα «έσερνε» το σύλλογο στα δικαστήρια, χαρακτήρισε ως καταστροφική για το σύλλογο τη διαχείριση της διοίκησης Μπαρτομέου, δεν ξέχασε ποτέ τους διασυρμούς που γνώρισε η ομάδα τα τελευταία χρόνια στο Champions League, ενώ παραδέχθηκε ότι όταν ανακοίνωσε στην οικογένειά του πως θέλει να φύγει από την Μπαρτσελόνα τα παιδιά του ξέσπασαν σε κλάματα.

«Όταν ανακοίνωσα την επιθυμία μου να φύγω στη γυναίκα και τα παιδιά μου, ήταν ένα πραγματικό δράμα»», δήλωσε ο Μέσι και συνέχισε: «Όλη η οικογένεια άρχισε να κλαίει, τα παιδιά μου δεν ήθελαν να φύγουν από τη Βαρκελώνη, ούτε ήθελαν να αλλάξουν σχολεία.

Αλλά κοίταξα πιο μακριά και θέλω να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο, να κερδίσω τίτλους, να αγωνιστώ στο Champions League. Μπορεί να κερδίσεις ή να χάσεις από αυτό, διότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει ν΄ αγωνίζεσαι».

Από κει και πέρα ο αρχηγός των «μπλαουγκράνα» αναφέρθηκε σε πράγματα και καταστάσεις που τον ώθησαν στην «πόρτα της εξόδου» από το «Καμπ Νόου». «Τουλάχιστον να μάθουμε ν' αγωνιζόμαστε κι όχι να διαλυόμαστε, όπως στη Ρώμη, στο Λίβερπουλ, στη Λισσαβόνα. Όλα αυτά με οδήγησαν στο να σκεφτώ αυτήν την απόφαση, την οποία ήθελα να εκτελέσω.»

Ωστόσο, αυτή η φιλοδοξία να αποδεχτεί μια νέα πρόκληση ανατράπηκε από την πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Τζόζεπ Μαρία Μπαρτομέου: «Σκέφτηκα και ήμουν σίγουρος ότι ήμουν ελεύθερος για να φύγω. Ο πρόεδρος πάντα έλεγε ότι στο τέλος της σεζόν θα μπορούσα να αποφασίσω αν έμεινα ή όχι. Η διαχείριση του συλλόγου από τον συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν μία καταστροφή», είπε ο «ψύλλος» και πρόσθεσε: «Τώρα στέκονται στο γεγονός ότι δεν το είπα πριν από τις 10 Ιουνίου, όταν αποδεικνύεται ότι τότε αγωνιζόμασταν για τη La Liga εν μέσω της φοβερής πανδημίας του κορωνοϊού, μία νόσος που άλλαξε τα πάντα στη σεζόν.

Κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα συνεχίσω στο κλαμπ. Τώρα πρόκειται να συνεχίσω εδώ γιατί ο πρόεδρος μου είπε ότι ο μόνος τρόπος να φύγω ήταν να πληρώσω τη ρήτρα των 700 εκατομμυρίων ευρώ κι αυτό είναι αδύνατο».

Ο μοναδικός τρόπος για να έφευγε ο Μέσι ήταν να οδηγήσει την Μπαρτσελόνα στα δικαστήρια. Αλλά ο έξι φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας» αρνήθηκε ν΄ ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή και έτσι θα παραμείνει στο σύλλογος γι άλλους 10 μήνες.

«Υπήρχε ένας άλλος τρόπος κι αυτός ήταν να πάμε σε δίκη», υποστήριξε. «Δεν θα πήγαινα ποτέ στο δικαστήριο εις βάρος της Μπαρτσελόνα, διότι είναι η ομάδα που αγαπώ, που μου έδωσε τα πάντα από τότε που ήρθα. Είναι ο σύλλογος της ζωής μου, έχω φτιάξει τη ζωή μου εδώ. Η Μπάρτσα μου έδωσε τα πάντα και της έδωσα τα πάντα. Ξέρω ότι ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου η ιδέα να οδηγήσω την ομάδα στο δικαστήριο».

Ο Μέσι άνοιξε τη συνέντευξη στο Goal.com με τη συνομιλία που είχε με τον γιο του, Τιάγκο, ο οποίος δεν ήθελε με τίποτα να τον δει εκτός ομάδας, Συνεχάρη τη σύζυγό του Αντονέλλα για την στάση της σε όλη αυτή την περιπέτεια.

«Ο Ματέο είναι ακόμη μικρός και δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει να πηγαίνεις κάπου αλλού και να κάνεις τη ζωή σου για λίγα χρόνια αλλού. Ο Τιάγκο είναι μεγαλύτερος. Άκουσε κάτι στην τηλεόραση και με ρώτησε. Δεν ήθελα να ξέρει τίποτα για το ότι θ΄ αναγκαζόταν να φύγει, να ζήσει αλλού σε ένα νέο σχολείο ή να κάνει νέους φίλους. Μου φώναξε και είπε: "Ας μην πάμε". Επαναλαμβάνω ότι ήταν πραγματικά δύσκολο. Η γυναίκα μου, με όλο τον πόνο της ψυχής της, με στήριξε, ήταν πάντα δίπλα μου».

«Λατρεύω τη Βαρκελώνη και δεν πρόκειται να βρω καλύτερο μέρος από εδώ. Ωστόσο, έχω το δικαίωμα να αποφασίσω. Επρόκειτο να αναζητήσω νέους στόχους και νέες προκλήσεις. Και αύριο θα μπορούσα να επιστρέψω, γιατί εδώ στη Βαρκελώνη έχω τα πάντα».

