Πρίντεζης για Σπανούλη: «Σου αξίζει κάθε διάκριση φίλε!»

Σου αξίζει κάθε διάκριση φιλε!!!Χαρούμενος που εχω την τύχη να σε γνωριζω και να παίζω δίπλα σου! #alldecadeteam #euroleague #legend #proudforyou#proudplayfwithyou#happyforyou #therealmvp @olympiachop #behindyou You deserve it all! More than happy to have met you and honored to play by your side! #alldecadeteam #euroleague #legend #proudforyou #happyforyou #therealmvp @olympiachop #behindyou#🏀

A post shared by Georgios Printezis (@pripripri15) on May 12, 2020 at 7:51am PDT