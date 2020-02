Εγκατέλειψε κι αποδοκιμάστηκε ο Κύργιος!

Μόνο μισή ώρα κατάφερε να μείνει στο court o , περσινός πρωταθλητής του Abierto Mexicano, Νικ Κύργιος καθώς είχε ακόμα ενοχλήσεις στον αριστερό του καρπό κι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στην πρεμιέρα του στο Ακαπούλκο.

Ο 24χρονος Ελληνοαυστραλός, ο οποίος απέσυρε τη συμμετοχή του από το New York Open και από το Delray Beach Open τις προηγούμενες εβδομάδες, αποφάσισε να αγωνιστεί στο Ακαπούλκο, όπου πέρσι έκανε ένα από τα καλύτερα τουρνουά της καριέρας του και κατέκτησε τον τίτλο. Αποδείχτηκε όμως από τα πρώτα λεπτά πως δεν ήταν έτοιμος για να επιστρέψει. Στο 2ο game έσβησε 2 break point για να ισοφαρίσει σε 1-1, ενώ στο 4ο game υπέστη τελικά το break και έμεινε πίσω με 1-3. Δεν απείλησε καθόλου το σερβίς του αντιπάλου του και μέσα σε 30 λεπτά έχασε το 1ο σετ από τον Ugo Humbert με 3-6.

Τότε αποφάσισε να σηκώσει "λευκή πετσέτα" ο Κύργιος, που έδωσε το χέρι του στον Γάλλο αντίπαλό του και στον διαιτητή Carlos Bernardes. Για αρκετή ώρα ωστόσο, ο Κύργιος αποδοκιμάστηκε από το κοινό, μέχρι και την αποχώρησή του από το γήπεδο.

"Δε με νοιάζει. Ειλικρινά, δε με νοιάζει", απάντησε όταν ρωτήθηκε για την έντονη και άδικη αντίδραση του κοινού και πρόσθεσε:

Unfortunately defending champion @NickKyrgios has had to pull out with a wrist injury, sending Ugo Humbert through to round two.



Get well soon, NK 🙏#AMT2020 pic.twitter.com/HPDIIkBjBK