Πρεμιέρα με νίκη για την Ελλάδα: Επικράτησε της Βουλγαρίας με 73-63

Η εθνική μπήκε με το... δεξί στην Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ 2021 νικώντας, έστω και δύσκολα, τη Βουλγαρία, με 73-63 στο «Δημήτρης Τόφαλος» της Πάτρας. Κορυφαίος της «γαλανόλευκης» ο Λευτέρης Μποχωρίδης με 19 πόντους.

H εθνική είχε ξεφύγει με +10 (62-52) αλλά οι Βούλγαροι με επιμέρους σκορ 2-10 μείωσαν στο καλάθι (64-62) με εναπομείναντα χρόνο 3:05΄΄.

Αν και οι Μαργαρίτης, Μποχωρίδης πέτυχαν από μία βολή, ένα κλέψιμο του πρώτου, σε συνδυασμό με λάθος του Ζαχαρίεφ, οδήγησαν σε ντράιβ του Λίνου Χρυσικόπουλου. Εν συνεχεία, ο Μποχωρίδης πέτυχε 2/2 βολές και ο Κατσίβελης με τρίποντο «σφράγισε» τη νίκη στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων της εθνικής στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ.

Ο Ομοσπονδιακής προπονητής, Θανάσης Σκουρτόπουλος, άφησε εκτός αποστολής τους νεαρούς Γιάννη Αγραβάνη και Γιώργο Καλαϊτζάκη. Εκτός λόγω προβλήματος τραυματισμού έμεινε και ο Μιχάλης Τσαϊρέλης.



Τη Δευτέρα (24/2), η εθνική αγωνίζεται εκτός έδρας, απέναντι στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, στις 21:00 ώρα Ελλάδας.



Τα δεκάλεπτα: 19-17, 40-34, 54-46, 73-63

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Σκουρτόπουλος): Μποχωρίδης 19 (3), Χρυσικόπουλος 13 (1), Γιαννόπουλος 7 (1), Κατσίβελης 5 (1), Μαργαρίτης 5, Αγραβάνης 5 (6 ρμπ.), Κασελάκης 5 (1), Καββαδάς 7, Λαρεντζάκης 7 (1), Μάντζαρης (5 ασ.), Σαλούστρος, Σκορδίλης

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Μπαρζόφσκι): Αβράμοφ 1, Μποστ 14 (4), Ντιμιτρόφ 15 (7 ριμπ.), Κοστόφ 3 (1), Μίντσεφ 10 (1), Γκεοργκίεφ 2, Ιβάνοφ, Μαρίνοφ 10 (2), Βακλίνοφ 8, Ζαχαρίεφ

