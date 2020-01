Ο Ντάνιελ Ποντένσε ζει μέρες GNTM στην Αγγλία

Ο Ντάνιελ Ποντένσε παρουσιάστηκε σήμερα (30/1/20) από τη Γουλβς και η φωτογράφιση του έμοιαζε με δοκιμασία του GNTM, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε στο twitter η αγγλική ομάδα το κρύο είναι τσουχτερό.

❄️ You'll get used to it, Daniel! 😅 pic.twitter.com/Jr8SHmoMKk