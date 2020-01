Γράφει ιστορία η 15χρονη Coco Gauff!

Φρενίτιδα προκαλεί στο παγκόσμιο τένις η απίθανη 15χρονη Αμερικανίδα Coco Gauff που γράφει ιστορία!

Το κορίτσι φαινόμενο "εκθρόνισε" την περσινή πρωταθλήτρια του Australian Open, Naomi Osaka, και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Grand Slam της Μελβούρνης. Πριν από λίγους μήνες, η Gauff είχε συναντήσει την Osaka στον 3ο γύρο του US Open και είχε κερδίσει μόλις 3 games.

Σήμερα τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά και η ανερχόμενη Αμερικανίδα ( για πολλούς διαδοχος της Σερενα Ουιλιαμς) κέρδισε την Osaka με 6-3, 6-4, για τον 3ο γύρο του Australian Open.

Στην ηλικία των 15 ετών, η Gauff έχει καταφέρει μερικά απίστευτα πράγματα. Για 2η φορά στην καριέρα της θα βρίσκεται στον 4ο γύρο ενός Grand Slam, μετά το περσινό Wimbledon, ενώ πέτυχε παράλληλα την 8η νίκη της, σε 10 αναμετρήσεις σε κυρίως ταμπλό Grand Slam διοργανώσεων.

The moment when rising star @CocoGauff clinched match point against 2019 champion Naomi Osaka.#AO2020 | #AusOpen | @channel9 | @espn pic.twitter.com/zVDOlvNEl8