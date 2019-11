O Μέσι παίζει με τον γιο του φορώντας πιζάμες

Μπορεί στα γήπεδα ο Μέσι να είναι ένας σκληρός επαγγελματίας, στην προσωπική του ζωή όμως δε διαφέρει από έναν οποιονδήποτε οικογενειάρχη που έχει αδυναμία στα παιδιά του.

Ο άσος της Μπαρτσελόνα λοιπόν είπε να μοιραστεί με τους followers του στα social media μία άκρως τρυφερή οικογενειακή στιγμή με τον γιο του.

Messi playing with his son Ciro is one of the cutest things you'll see all day 🤗



