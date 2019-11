«Τα πήρε» με ρατσιστικά συνθήματα ο Μπαλοτέλι

Την οργισμένη αντίδραση του Μάριο Μπαλοτέλι προκάλεσε η ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών της Βερόνα.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο επιθετικός της Μπρέσια άρπαξε τη μπάλα στα χέρια του και σταμάτησε το παιχνίδι, φωνάζοντας ότι άκουσε ρατσιστικές προσβολές από την εξέδρα.

Στη συνέχεια, έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια, όμως με την παρέμβαση συμπαικτών και αντιπάλων πείστηκε να επιστρέψει.

Scenes in Italy. Mario Balotelli, presumably in response to racist abuse from fans, picks up ball and kicks it into stands.



Here's the aftermath.



We - football, society – need teammates/opponents to stop pleading with victims to not walk off, start walking off with them instead pic.twitter.com/wQ6rfs7j0K