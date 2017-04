Κυλάει στο αίμα τους το ταλέντο και το απέδειξαν περίτρανα! Τα αδέρφια από την Ουκρανία ανέβηκαν στη σκηνή του So you think you can dance και κατάφεραν να εντυπωσιάσουν ολόκληρη την κριτική επιτροπή.

Τόσο ο Oleksandr Ponomarov, όσο και Oleksandr Bakmaryev μάγεψαν με αυτό που παρουσίασαν στο σόου χορού του ΑΝΤ1: ο μεν στο λάτιν, και ο δε popping.

Ξεχωριστό ήταν και το ότι το εισιτήριο που κέρδισαν για την επόμενη φάση του bootcamp το παρέλαβε η γιαγιά τους που ήταν και η αφορμή για εκείνους για να πάρουν μέρος, μιας και αν τελικά καταφέρουν να κερδίσουν θέλουν να της φτιάξουν το σπίτι στην Ουκρανία και να φροντίσουν η γιαγιά τους να επιστρέψει στον τόπο της.

Νιώθουν ότι της το χρωστούν καθώς εκείνη ήταν που ήρθε πρώτη στην Ελλάδα και τους βοήθησε οικονομικά.