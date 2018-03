Στο μάτι του κυκλώνα έχουν μπει το Facebook και ο Mαρκ Ζούκερμπεργκ, καθώς η πιο δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο, έχει εμπλακεί σε ένα σκάνδαλο μεγατόνων, που έρχεται να την ταράξει συθέμελα, αναγκάζοντας τον ιδρυτή της να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν όταν ένα… «πουλάκι» (βλέπε «καρφί» ή αλλιώς «πληροφοριοδότης»), μαρτύρησε στον «Observer» ότι η εταιρία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων «Cambridge Analytica» (ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο πολυεκατομμυριούχος Ρόμπερτ Μέρσερ και επικεφαλής ο σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον), χρησιμοποίησε προσωπικά δεδομένα χρηστών –ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗ- το 2014, ώστε να «χτίσει» μέσω αυτού ένα σύστημα που θα μπορούσε να στήσει το προφίλ των αμερικανών ψηφοφόρων, προκειμένου να κάνει στοχευμένη διαφήμιση σε πολιτικές καμπάνιες και να επηρεάσει τον κόσμο στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Για να τα καταφέρουν, εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο το Facebook προκειμένου να κάνουν συλλογή εκατομμυρίων προφίλ πολιτών.

Μέσω αυτών, «έχτισαν» μοντέλα ώστε να τους κατανοήσουν καλύτερα, μαθαίνοντας σχεδόν… τα πάντα για εκείνους.

Ντοκουμέντα που έφερε στο φως ο «Observer» και επιβεβαίωσε με δήλωσή του το Facebook, αποκαλύπτουν πως μέχρι τα τέλη του 2015, η εταιρία «Cambridge Analytica» είχε συλλέξει πληροφορία δίχως προηγούμενο σε πρωτοφανές σημείο. Ωστόσο δεν ειδοποίησε τους χρήστες του Facebook, ανακτώντας τις προσωπικές πληροφορίες περισσότερων από 50 εκατομμυρίων προφίλ.

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο τρόπος ήταν απλός. Η εταιρία «Cambridge Analytics» σε συνεργασία με την εταιρία «Global Science Research (GSR) του ακαδημαικού του Cambridge, Αλεξάντρ Κόγκαν, συνέλλεξε τα δεδομένα μέσω ενός app με το όνομα thisisyourdigitallife (που δημιουργήθηκε από τον Κόγκαν).

Εκτοντάδες χρήστες, πληρώθηκαν για να κάνουν ένα τεστ προσωπικότητας, και έδωσαν τη συναίνεσή τους ώστε οι προσωπικές τους πληροφορίες να χρησιμοποιηθούν για ακαδημαϊκή χρήση.

Ωστόσο η εφαρμογή δεν έμεινε σε αυτό, καθώς μαζί με τα «πληρωμένα» προφίλ, έκανε συλλογή μέσω Facebook και των προφίλ των φίλων των παραπάνω χρηστών, οδηγώντας στην απόκτηση μιας τεράστιας «δεξαμενής δεδομένων».

Στο σημείο αυτό, να τονίσουμε, πως η «πολιτική» του Facebook, επιτρέπει μόνο τη συλλογή των δεδομένων των φίλων προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία χρήστη στο app, απαγορεύοντας αυτά να πωληθούν ή να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς.

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Ο ΖΟΥΚΕΡΜΠΕΡΓΚ ΚΑΙ ΤΟ FACEBOOK

Μέσα σε αυτό το κλίμα που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ αναμένεται να δώσει εξηγήσεις σήμερα στα στελέχη της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, έπειτα από αίτημα πολλών Αμερικανών βουλευτών που ζήτησαν να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καλωσορίζει τις έρευνες που διεξάγονται σχετικά με την υπόθεση της Cambridge Analytica, την οποία είχε προσλάβει για να τον βοηθήσει να κερδίσει τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016, τονίζοντας πως θέλει να προστατεύεται η ιδιωτικότητα των Αμερικανών.

«ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΣ ΤΡΑΓΟΣ- ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ CAMBRIDGE ANALYTICA ΚΑΙ ΤΟ FACEBOOK

Οργισμένη ήταν η απάντηση του καθηγητή ψυχολογίας Αλεξάντρ Κόγκαν, ο οποίος ήταν αυτός που δημιούργησε την εφαρμογή στο Facebook και την «κατέβασαν» 270.000 άνθρωποι.

Το Facebook, τον «κατηγορεί» πως δεν έμεινε εκεί αλλά παραβίασε την πολιτική του περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων δίνοντας τα στοιχεία αυτά στην Cambridge Analytica. Ο ίδιος, υποστηρίζει πως τον χρησιμοποιούν ως αποδιοπομπαίο τράγο:

«Τα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας αποτέλεσαν σοκ για εμένα. Πιστεύω ότι ουσιαστικά τόσο το Facebook όσο και η Cambridge Analytica με χρησιμοποιούν ως αποδιοπομπαίο τράγο, αν και πιστεύαμε ότι έκαναν κάτι που ήταν πραγματικά κανονικό. Η Cambridge Analytica μας είχε διαβεβαιώσει ότι όλα ήταν απολύτως νόμιμα και βάσει των κανονισμών λειτουργίας».

Να σημειώσουμε, ότι ο Κόγκαν που αποπέμφθηκε χθες, δήλωσε σε ένα βίντεο που καταγράφηκε με κρυφή κάμερα ότι η εταιρεία διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στην εκλογική νίκη του Τραμπ. Ο ίδιος στη συνέχεια απάντησε ότι η Cambridge Analytica «υπερβάλει» για την ακρίβεια των δεδομένων που έλαβε και ότι οι πληροφορίες ήταν πιο πιθανό να έβλαψαν την εκστρατεία του Τραμπ.

ΤΟ ΗΑSHTAG ΠΟΥ ΣΑΡΩΝΕΙ #deletefacebook

Μετά τον σάλο από την είδηση που έκανε το γύρο του κόσμου, τα social media πήραν φωτιά, με τους χρήστες του Twitter να καλούν τους άλλους να διαγράψουν το Facebook.

To hashtag #deletefacebook (δηλαδή «διαγράψτε το Facebook») έγινε γρήγορα trend, μαζί με το hashtag #BoycottFacebook.

Στο «μποϊκοτάρισμα» καλούν μεταξύ άλλων ο ιδρυτής του WhatsApp, Μπράιαν Άκτον, ενώ το μήνυμα που διαμοιράστηκε περισσότερο απ΄όλα από τους χρήστες ήταν το εξής:

«Όλοι φύγαμε από το MySpace. Μπορούμε και από το Facebook».

Ωστόσο δεν έλειψαν και αυτοί που είπαν πως «αν θες να διαγράψεις το Facebook, κάντο. Αλλά αν ανησυχείς ότι οι εταιρίες υποκλέπτουν τα προσωπικά σου δεδομένα, τότε πρέπει να διαγράψεις και το Twitter και το Instagram και το Snapchat και να σταματήσεις να αγοράζεις πράγματα από το Amazon, να σταματήσεις να σερφάρεις στο Google, και να ακυρώσεις επίσης όλες σου τις πιστωτικές».

​

If you are worried about companies using data to target you, then you need to delete your Facebook and Twitter and Instagram and Snapchat and stop buying things from Amazon and stop searching with Google and cancel all your credit cards and stop donating to charity and cancel mag