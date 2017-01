Μετά από 16 ολόκληρες μέρες, κι ενώ τα τουρκικά μέσα αναπαρήγαγαν σενάρια φυγής του μακελάρη του Reina ακόμα και στην Ελλάδα, τελικά η αστυνομία τον συνέλαβε μόλις 40 χλμ. από το σημείο της τραγωδίας.

Ο Αμπντουλγκαντίρ Μασαρίποφ, ομολόγησε τις εν ψυχρώ δολοφονίες 39 ανθρώπων που είχαν πάει να γιορτάσουν την έλευση του νέου χρόνου στο πιο ξακουστό κλαμπ της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τον διοικητή της Κωνσταντινούπολης, Βασίπ Σαχίν, ο Μαρσίποφ γεννήθηκε στο Ουζμπεκιστάν το 1983, πήγε σχολείο στο Αφγανιστάν και μιλάει τέσσερις γλώσσες. Σύμφωνα μάλιστα με τον Σαχίν, μπήκε στην Τουρκία παράνομα τον Ιανουάριο του 2016, ενώ τα δαχτυλικά του αποτυπώματα βρέθηκαν στο Reina.

Επίσης μέσα στο σπίτι που συνελήφθη βρέθηκε το ποσό των 197.000 δολαρίων, ενώ σε προηγούμενη έφοδο της αστυνομίας σε άλλο διαμέρισμα στην περιοχή Σιλιβρί, είχε βρεθεί το ποσό των 150.000 δολαρίων.

Οι τουρκικές αρχές εκτιμούν ότι αρχικά ο Μαρσαρίποφ ήθελε να εκτελέσει την επίθεση στην πλατεία Ταξίμ, όπου και τράβηξε το γνωστό selfie βίντεο που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, ενώ εδώ και τέσσερις με πέντε μέρες γνώριζε πού κρυβόταν.

UPDATE CNN Türk reporter tells those detained in #Reina attacker op are from Somalia, Senegal, Egypt and Kyrgyztan. pic.twitter.com/F7kyPNarXb