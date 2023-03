Shopping Star: Το κατάλληλο φόρεμα για μία σέξι εμφάνιση

«Sexy γιατί χωρίζω» είναι το θέμα αυτής της εβδομάδας στο Shopping Star και η Βίκυ Καγιά έδωσε στις τηλεθεάτριες του Star μία πολύ ωραία στιλιστική ιδέα.

«Eπιλέξτε ένα απλό mini strapless φόρεμα. Το μήκος επιλέξτε το εσείς ανάλογα με τα πόδια που έχετε. Μπορεί να είναι και μαύρο αλλά θα ήθελα να του δώσετε λίγο να…καταλάβει. Να είναι champagne, κόκκινο, ασημί. Μπορεί να είναι σατέν, απλό μπροκάρ, ό,τι θέλετε» πρότεινε η fashion expert και τόνισε πως το φόρεμα πρέπει οπωσδήποτε να είναι στράπλες.

«Αρκεί να είναι στράπλες για να είναι ο λαιμός και τα κόκκαλα έξω. Μπορείτε να βάλετε ένα τσόκερ ή ένα κολιέ για να δώσετε έμφαση».

Για να κάνετε την εμφάνισή σας ακόμα πιο ελκυστική, «πιάστε ψηλά τα μαλλιά σας, φορέστε ένα τσιμπητό κραγιόν και από πάνω ένα σακάκι ή δερμάτινο crop για να κάνει πιο σέξι».

Τελειοποιήστε το look σας φορώντας ένα δερμάτινο μαύρο καλσόν ή και over the knee μπότες ή μπότα καλτσάκι. Ό,τι πηγαίνει στην καθεμιά σας. Επιλέξτε ένα τσαντάκι σε μαύρο ή ασημί.





