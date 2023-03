Πώς θα δώσεις γαλλικό αέρα στο καρέ κούρεμα

Καρέ: Δείτε 4 υπέροχα χτενίσματα για το πιο in κούρεμα της σεζόν

Πολύ πρόσφατα σου μιλήσαμε για το νέο κούρεμα με το οποίο κυκλοφορεί πια η Hailey Bieber, που δεν είναι άλλο από το καρέ. Η ίδια το έχει αγαπήσει πολύ και αυτό φαίνεται από τις φωτογραφίες ή και τα βίντεο που δημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου ποζάρει γεμάτη αυτοπεποίθηση και παίζει με τα μαλλιά της προκειμένου να τα αναδείξει περισσότερο.

Κι ενώ το απλό καρέ, όπως το δικό της, αποτελεί μια πολύ σικ επιλογή για κάθε γυναίκα που επιθυμεί να κάνει μια αλλαγή στο look της, η πρόταση που ακολουθεί θα σε κάνει να κλείσεις αμέσως ραντεβού στο κομμωτήριο. Κι αυτό γιατί μπορείς να αναβαθμίσεις το καρέ κούρεμα και να του δώσεις γαλλικό αέρα, ζητώντας από την κομμώτρια ή τον κομμωτή να το συνδυάσει με μια τάση που μεσουράνησε στα 70’s, με την Brigitte Bardot να είναι η πιο γνωστή εκπρόσωπός της.

Ο λόγος για τις curtain bangs ή αλλιώς τις αφέλειες στο πλάι. Είναι σέξι, super θηλυκές και κομψές και χαρίζουν ένα carefree αποτέλεσμα, ενώ δίνουν πολλές επιλογές σε σχέση με το styling και ταιριάζουν τόσο σε γυναίκες με ίσια μαλλιά όσο και σε όσες έχουν σπαστά ή σγουρά μαλλιά.

Οι curtain bangs πλαισιώνουν το πρόσωπο και τονίζουν τα ζυγωματικά και είναι ένα must try κούρεμα σε συνδυασμό με το καρέ. Μια από τις πιο μεγάλες θαυμάστριες αυτού του hair look είναι και η Γαλλίδα σχεδιάστρια, μοντέλο και ιδρύτρια του label Rouje, Jeanne Damas.

Πηγή: allyou.gr

