Θες να εντυπωσιάσεις στις διακοπές; Τα must have κομμάτια για τέλειο look

Το καλοκαίρι είναι εδώ και οι περισσότερες από εμάς ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Καιρός είναι λοιπόν να ετοιμάζεται σιγά σιγά και την βαλίτσα σας, με τα πιο ονειρεμένα must have καλοκαιρινά κομμάτια για να κλέψετε τις εντυπώσεις σε όποιο νησί και αν επιλέξετε να πάτε.

Στιλάτα καπέλα, wild ζώνες, extravagant γυαλιά ηλίου, ονειρεμένα μάξι φορέματα με τα πολύχρωμα prints, total nude ή white looks με λινά ή μεταξωτά υφάσματα, καθώς επίσης και πολύτιμα κοσμήματα, μαζί με κάθε λογής μαγιώ. Και η λίστα θα μπορούσε να συνεχίζεται…

Ομολογουμένως δεν είναι εύκολο να χτίσεις την ιδανική resort ντουλάπα με τα πιο εντυπωσιακά, «κομμάτια κλειδιά» που θα σε συντροφεύουν για πολλά χρόνια στις καλοκαιρινές διακοπές σου.

Δες, όμως, κάποια tips και συμβουλές που θα σε βοηθήσουν να είσαι πάντα καλοντυμένη την ωραιότερη περίοδο του χρόνου… Λίγα και εντυπωσιακά κομμάτια αρκούν για να έχεις μαζί σου στις διακοπές και στην καλοκαιρινή σου βαλίτσα!

- Αξεσουάρ κεφαλιού και καπέλα: Φουλάρια στα μαλλιά, ψάθινα καπέλα, ''panama hats'', bucket hats, ακόμη και κλασσικά αθλητικά καπέλα δε θα μπορούσαν να λείπουν. Εκτός από στιλ προσδίδουν και την απαραίτητη προστασία από τον ήλιο.

Σημείωση: Αν σου αρέσουν, πρόσθεσε και τις λεπτές αλυσίδες είτε στο πόδι, την κοιλιά ή ακόμη στα χέρια ή τον λαιμό.

- Τα μεταξωτά υφάσματα δίνουν μια luxurious αισθητική, ενώ τα λινά είναι ιδανικά για τις απογευματινές και βραδινές σου βόλτες. Άνετα με effortless αλλά εξίσου εντυπωσιακή αίσθηση, είναι ότι καλύτερο μπορείς να προτιμήσεις στις φετινές σου καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Μπορείς ακόμη να επιλέξεις κάποιο total silk look, προτιμώντας για παράδειγμα ένα pajama set, θα το λατρέψεις. Συνδύασέ το με τα αγαπημένα σου πέδιλα και ένα vintage τσαντάκι και κέρδισε τις καλύτερες εντυπώσεις!

- Τotal white looks ή total nude looks. Πέρα από το old time classic total white look που έχει πάντα την τιμητική του τους καλοκαιρινούς μήνες, μια εμφάνιση δηλαδή σε αποκλειστικά γήινες αποχρώσεις, συνδυασμένη με χρυσά κοσμήματα θα ανανεώσει όλη την διάθεση σου και θα σε κάνει να νιώθεις μοναδικά. Απλότητα, κομψότητα και εκλεπτυσμένη αισθητική περιλαμβάνονται εύκολα και χωρίς πολύ κόπο σε μια τόταλ λευκή εμφάνιση!

- Αέρινες παντελόνες: Αναφερόμενες στις παντελόνες το μυαλό μας πηγαίνει κατευθείαν σε μια άκρως hot, zebra print παντελόνα, άνετη και αέρινη, συνδυασμένη με το ολόσωμο μαγιώ σου. Rock και νεανικό σύνολο... θα το λατρέψεις. Επομένως μη διστάσεις να φορέσεις την αγαπημένη σου ψηλόμεση παντελόνα με το ολόσωμο ή ακόμη και το πάνω μέρος από το μπικίνι σου. Ιδανική επιλογή για τις χαλαρές σου εξόδους.

Εννοείται πως και οι φούστες έχουν την τιμητική τους. Επίλεξε τες και πάλι σε μεταξωτά υφάσματα και συνδυασμένες με crop, ρομαντικά μπλουζάκια, θα αποτελέσουν μια από τις δημοφιλέστερες go to επιλογές σου, από το πρωί ως το βράδυ.

Συντάκτης: Τόνια Τζαφέρη

Πηγή: allyou.gr