5 tips για το μακιγιάζ, ώστε να δείχνεις νεότερη

Σύνταξη: Τόνια Τζαφέρη

Το μακιγιάζ είναι μία τέχνη που θέλει ιδιαίτερο χειρισμό και προσοχή, καθώς πολλές φορές το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι το επιθυμητό, με αποτέλεσμα να μην αναδεικνύει τα δυνατά χαρακτηριστικά μας, αλλά να τα επισκιάζει και να μας κάνει να δείχνουμε μεγαλύτερες.

Στόχος μέσα από τα προϊόντα μακιγιάζ είναι να δείχνεις όσο πιο λαμπερή και φρέσκια γίνεται. Και για να το επιτύχεις αυτό, υπάρχουν 5 βασικά tips που μόλις τα εφαρμόσεις θα δείχνεις νεότερη και πολύ ξεκούραστη.

Αρχικά, δώσε μεγάλη προσοχή στην ποσότητα των προϊόντων που απλώνεις στην επιδερμίδα σου. Να θυμάσαι πάντα πως το μακιγιάζ ισχύει ο κανόνας: "Less is more". Όσο το λιγότερο, τόσο καλύτερα. Για παράδειγμα, εάν πιστεύεις πως απλώνοντας μεγάλη ποσότητα κονσίλερ κάτω από τα μάτια, θα σου δώσει κάλυψη και παραπάνω φως, κάνεις λάθος. Το πιθανότερο είναι το αποτέλεσμα να είναι πολύ «βαρύ» και να δημιουργηθούν λεπτές εμφανείς γραμμές από την πολλή ποσότητα, γεγονός που δεν το θέλουμε καθόλου. Το ίδιο ισχύει και με όλα τα άλλα προϊόντα. Ξεκίνα με λίγη ποσότητα και προσπάθησε να «σβήσεις» το προϊόν, έτσι ώστε να δείχνει όσο το δυνατόν πιο πιο φυσικό.

Μην απλώνεις μακιγιάζ σε επιδερμίδα που δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένη

Είναι ίσως το σημαντικότερο βήμα για να δείχνεις νεότερη και πιο φρέσκια. Για να έχεις ένα επιτυχημένο make up look, πρέπει να έχεις και μια καλά προετοιμασμένη επιδερμίδα. Δηλαδή, να είναι καλά καθαρισμένη, ενυδατωμένη και να έχεις «χτίσει» μία πολύ καλή βάση, προτού ξεκινήσεις να βάφεσαι. Αν παραλείψεις το συγκεκριμένο βήμα τότε το αποτέλεσμα θα είναι θαμπό.

Μην απλώνεις μάσκαρα στις κάτω βλεφαρίδες

Για να έχεις ένα «ανορθωμένο βλέμμα» και να φαίνονται τα μάτια σου ξεκούραστα, δώσε περισσότερη έμφαση στις πάνω βλεφαρίδες. Αφού τις γυρίσεις με το ψαλιδάκι για να «ανοίξει» το βλέμμα σου, εφάρμοσε τη μάσκαρα τονίζοντάς τις με φορά προς τα έξω. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποκτήσεις ένα όμορφο και νεανικό βλέμμα.

Μιας και αναφερόμαστε στα μάτια, ένα ακόμη tip που θα σε κάνει να δείχνεις νέα και φρέσκια είναι να βάλεις λευκό μολύβι ματιών στην εσωτερική κάτω γραμμή. Απέφυγε το μαύρο μολύβι και προτίμησέ το μόνο σε βραδινές εμφανίσεις, προκειμένου να κάνεις το βλέμμα σου πιο μυστήριο και με περισσότερο βάθος. Extra tip: Για ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα, πρόσθεσε το λευκό μολύβι ή σκιά στην εσωτερική γωνία του ματιού σου. Θα αλλάξει όλο το βλέμμα σου!

Προτίμησε το υγρό highlighter

Είναι αυτό, που σε αντίθεση με αυτά που βρίσκονται σε μορφή πούδρας, θα σου δώσει ένα πιο φυσικό και υγιές αποτέλεσμα. Επίσης, με το υγρό, όσο παραπάνω ποσότητα και να βάλεις δεν θα φαίνεται "cakey" αποτέλεσμα, το οποίο δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση. Άπλωσέ το στα «ψηλά σημεία» του προσώπου σου, όπως ψηλά στα μήλα, κάτω από τα φρύδια, λιγάκι στη μύτη και στο πάνω μέρος των χειλιών σου.

Χρησιμοποίησε lip gloss

Όσο και να μην είσαι fan των γκλος, είναι αυτά που προσφέρουν λάμψη και πιο φρέσκο αποτέλεσμα. Τα "matte ", αντιθέτως, ξηραίνουν τα χείλη, δημιουργώντας πολλές φορές αντιαισθητικές γραμμές στα χείλη. Προσοχή όμως: μη χρησιμοποιήσεις το lip gloss σε όλη την επιφάνεια των χειλιών, παρά μόνο στο κέντρο για λίγη λάμψη.

Πηγή: allyou.gr