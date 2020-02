Να πώς θα πετύχεις το απόλυτο φυσικό μακιγιάζ

Το φυσικό μακιγιάζ είναι το πιο γοητευτικό look! Ταιριάζει σε κάθε γυναίκα, άρα και σ' εσένα, καθώς σε κάνει να δείχνεις αναζωογονημένη, λαμπερή, αναδεικνύοντας την φυσική ομορφιά σου.

Είναι το No-Make up μακιγιάζ, που οι περισσότερες ζηλεύουμε γιατί παρόλο που δείχνει «παιχνιδάκι», στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να... πετύχει αφού κάπου κάπου μας ξεφεύγουν υπερβολές.

Άφησε στην άκρη, λοιπόν, έντονες σκιές, τα μπορντό και φούξια κραγιόν, τα σκούρα μολύβια κλπ κλπ και ακολούθησε πιστά τον παρακάτω how - to οδηγό, για ένα πετύχεις το look: «Ω, αυτό; Τίποτα σπουδαίο, έτσι ξύπνησα».

Η ενυδάτωση είναι το Α και το Ω. Για να δείχνει φυσικό το μακιγιάζ, πρέπει η επιδερμίδα να είναι πολύ καλά ενυδατωμένη, ώστε η φυσική λάμψη να κυριαρχεί. Εφάρμοσε στο πρόσωπό σου μια μικρή ποσότητα ενυδατικής και περίμενε τουλάχιστον 10 λεπτά για να απορροφηθεί καλά. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και ενυδατική με χρώμα ή κάποια κρέμα BB με ελαφριά σύνθεση που θα καλύπτει επαρκώς τις ατέλειες, όμως πρόσεξε μην το παρακάνεις. Ρουζ σε κρεμώδη μορφή. Για πιο φρέσκο και λαμπερό αποτέλεσμα, χρησιμοποίησε κρεμώδες ρουζ σε ελαφρώς peachy απόχρωση, εφαρμόζοντας το κυρίως στην κορυφή των ζυγωματικών. Αυτό που θέλουμε να πετύχεις είναι το φυσικό αναψοκοκκίνισμα και η κρεμώδης υφή του ρουζ, θα δώσει την glam πινελιά που απαιτεί το φυσικό look. Highlighter αντί για σκιά. Ναι ναι, καλά διάβασες! Χρησιμοποίησε μικρή ποσότητα highlighter σε παλ τόνους στο κινητό βλέφαρο, προκειμένου να καλύψεις τυχόν κοκκινίλες, δίνοντας στο μάτι την ψευδαίσθηση ότι γίνεται μεγαλύτερο. Μακριές φυσικές βλεφαρίδες. Η μάσκαρα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στο natural make-up γιατί η λάθος ποσότητα μπορεί να φέρει την υπερβολή που λέγαμε πιο πάνω. Το μυστικό κρύβεται περισσότερο στο τρόπο εφαρμογής και λιγότερο στην μάσκαρα που θα χρησιμοποιήσεις. Άκου λοιπόν προσεκτικά, κούνησε το βουρτσάκι της μάσκαρα στις ρίζες, μόνο για να αποκτήσουν όγκο. Δε θέλουμε να βαρύνει το βλέμμα σου αλλά να δείχνει καθαρό και φωτεινό. Τα φυσικά χείλη είναι στο χέρι σου. Και πράγματι το εννοώ! Εφάρμοσε το κραγιόν σου με το δάχτυλο και όχι κατευθείαν από το σωληνάριο του. Επίλεξε κυρίως ανοιχτές αποχρώσεις ροζ, φούξια, κόκκινο, ροδακινί. Τρίψε ελαφρά το κραγιόν στο δάχτυλο σου και έπειτα πίεσε τα χείλη σου. Με τον τρόπο αυτό, τα χείλη θα δείχνουν ζουμερά και φυσικά.

Ω, ναι! Δείχνεις τόσο όμορφη φυσικά μακιγιαρισμένη!

Πηγή: allyou.gr

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Κύρκου